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آخرین قیمت نفت جهانی

آخرین قیمت نفت به ۹۳.۰۹ دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۳۸
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710 بازدید
آخرین قیمت نفت جهانی
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