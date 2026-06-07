شناسایی ۲۸ کانون احتمالی بوی نامطبوع تهران
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسن عباسنژاد با اشاره به پیگیری موضوع بوی نامطبوع در تهران اظهار کرد: به دستور مسئولان، کمیته ویژهای با حضور دستگاههای متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، سازمان جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و با هدایت معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل شده است.
وی افزود: در جلسات تخصصی برگزار شده، ۲۸ محور و کانون احتمالی اثرگذار در انتشار بوی نامطبوع شناسایی و سهم هر یک از این عوامل بررسی شده است. در این میان، مرکز دفن پسماند آرادکوه به عنوان یکی از کانونهای مهم در حال ارزیابی کارشناسی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه اختلافنظرهایی درباره میزان تأثیر آرادکوه وجود دارد، گفت: موضوع زبالهسوزی، تجمع پسماند و بهویژه مدیریت شیرابهها از مهمترین مواردی است که میتواند در انتشار بوی نامطبوع نقش داشته باشد.
عباسنژاد ادامه داد: علاوه بر آرادکوه، برخی واحدهای صنعتی، لبنی، کشتارگاهها و دامداریهای مستقر در محدودههای اطراف نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند. خوشبختانه تصفیهخانههای فاضلاب واحدهای لبنی و کشتارگاهها به بهرهبرداری رسیده و فرآیند تصفیه در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت فاضلاب و پسماند دامداریها در دستور کار قرار گرفته و سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه تهران و دامپزشکی مسئولیت ساماندهی این بخش را بر عهده دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: دستگاههای مسئول موظف شدهاند اقدامات لازم را برای کاهش و رفع عوامل انتشار بوی نامطبوع انجام دهند و بررسیهای کارشناسی تا شناسایی دقیق منشأ این معضل ادامه خواهد داشت.