آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز+جزییات

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: بر اساس آمار‌ها در ایام عید قربان حدود ۸۰ درصد کشتار انجام‌شده مربوط به گوسفند و ۲۰ درصد مربوط به سایر دام‌ها بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی در رابطه با قیمت دام زنده گفت: قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در عید قربان به حدود ۶۸۰ هزار تومان رسید، اما پس از پایان این مناسبت و به‌دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون هر کیلوگرم بره نر کشتاری با نرخ ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با تأکید بر مناسب‌بودن وضعیت عرضه دام در ماه‌های پیش‌رو تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا اواخر تابستان توزیع و عرضه دام در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد.

پوریان درباره تأمین نیاز بازار اظهار کرد: در حال حاضر واردات دام آزاد است، اما تولید داخلی نقش اصلی را در تنظیم بازار ایفا می‌کند و اولویت همچنان با تولید داخل است.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون گوشت گوسفندی و گوساله تولید داخل در بازار عرضه می‌شود و در کنار آن واردات گوشت از کشور‌های مغولستان، پاکستان، کشور‌های آسیای میانه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان و گرجستان نیز در جریان است.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام از ثبات قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوساله با وزن کمتر از ۴۰۰ کیلوگرم بین ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است و برای دام‌های با وزن بالاتر، قیمت‌ها کمتر از ۴۸۰ هزار تومان است.

