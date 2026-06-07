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نیویورک تایمز

گزارش جنجالی از تنش تازه میان آمریکا و اسرائیل

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که اسرائیل در جاسوسی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضع آمریکا در مذاکرات با ایران، از خط قرمز عبور کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۲۶
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گزارش جنجالی از تنش تازه میان آمریکا و اسرائیل

نیویورک تایمز در این گزارش خاطرنشان می‌کند که اسرائیل و آمریکا مدت‌هاست که از یکدیگر جاسوسی می‌کنند در حالی که هر دو از این فعالیت‌های اطلاعاتی آگاه هستند و عموماً آنها را تحمل می‌کنند، اما رژیم اسرائیل در تلاش‌های خود برای کسب اطلاعات در مورد موضع واشنگتن در مذاکرات با تهران از خط قرمز عبور کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، طبق این گزارش، سازمان های اطلاعاتی آمریکا به رهبری این کشور هشدار داده اند که اسرائیل تلاش‌های خود را برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در مورد مقامات ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و البریج کولبی معاون وزیر جنگ در امور سیاسی این کشور افزایش داده است.

این روزنامه خاطرنشان می‌کند در حالیکه ارتش آمریکا مقدار قابل توجهی اطلاعات تاکتیکی و عملیاتی در اختیار همتایان اسرائیلی خود قرار می‌دهد، رژیم اسرائیل به طور خاص به اطلاعات مربوط به استراتژی دونالد ترامپ در مذاکرات با تهران علاقه‌مند است.

به گفته یک مقام آمریکایی، جاسوسی اسرائیل در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ از کنترل خارج شده است.

تارنمای شبکه تلویزیونی «ان بی سی» به نقل از ۲ مقام کنونی آمریکایی و یک مقام پیشین این کشور نوشت که وزارت جنگ به طور فزاینده‌ای نگران افزایش جاسوسی اسرائیل از آمریکا بوده و به تازگی سطح تهدید ضداطلاعاتی متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه را به بالاترین سطح افزایش داده است.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، این هشدار در حالی افزایش یافته که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر سر جنگ با ایران و حملات رژیم اسرائیل در لبنان، با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند. ترامپ پس از آن در گفت‌وگو با خبرنگاران اذعان کرد که در طول تماس تلفنی اخیر، نتانیاهو را «دیوانه» خطاب کرده است.

بنا بر این گزارش؛ آمریکا و رژیم اسرائیل همچنان متحدان نزدیکی بوده و سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور طی دهه‌ها رابطه نزدیک و کاری برقرار کرده‌اند. با این حال ۲ مقام پیشین آمریکایی گفتند نگرانی‌ها در مورد جاسوسی احتمالی اسرائیل در چنین لحظه حساسی که ۲ دولت در مورد جنگ با ایران توافق کامل ندارند، احتمال تضعیف اعتماد بین واشنگتن و تل آویو را به همراه دارد.

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برچسب ها
نیویورک تایمز اسرائیل آمریکا جاسوسی جنگ ایران و امریکا حمله به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
7
پاسخ
این دعواها بین نتانیاهو و ترامنپ ویا بین آمریکا و اسرائیل در واقع نمایش جنگ زرگری هست برای فریب ایران و دنیا !!!
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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