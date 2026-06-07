به گزارش تابناک، سیدحمید حسینی گفت: واقعیت این است که در جریان حملات دشمن، واحدهای پتروشیمی به آن معنا آسیب ندیدند و هیچ واحد پتروشیمی مستقیما هدف قرار نگرفت، بلکه واحدهایی که سرویس خدمات برق، گاز و بخار میدادند، همچنین بخشی از خطوط انتقال فرآورده بین واحدها مورد اصابت قرار گرفتند تا کل صنعت را فلج کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: مشکلی که ایجاد شده عمدتا در مجتمعهای پتروشیمی بندر امام و عسلویه است، زیرا حدود ۳۶۰۰ مگاوات برق واحدها بمباران شده و آسیبدیده است. علاوه بر این 2 مجتمع، تعداد زیادی واحد پتروشیمی خارج از منطقه بندر امام و عسلویه داریم که آسیبی در جریان جنگ ندیدند و به مدار برگشتند، از جمله در غرب کشور، کرمان، مسجدسلیمان، اصفهان، شیراز، مشهد و ایلام.
حسینی اضافه کرد: دولت فعلا توانسته حدود هزار مگاوات برق برای پتروشیمیهای جنوب فراهم کند و آنهایی که وابستگی کمتری به یوتیلیتی داشتند، توانستند با ظرفیت کمتر راهاندازی شوند.
او در مورد پتروشیمی تندگویان گفت: این مجتمع، هم مواد پلاستیک بستهبندی و هم پلیاستر برای صنعت نساجی تولید میکند و موفق شده حداقل واحد بستهبندی (واحدهای PVC) را راهاندازی کند. خوشبختانه بازار هم تعدیل شد، قیمتها شکست و این موضوع تأثیر خود را روی قیمتگذاری گذاشت.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره زمان احیای کامل مجتمعهای آسیبدیده افزود: برخی واحدها نیاز به برق مطمئن و بدون نوسان دارند، مثلا پتروشیمی بندر امام (بخش نساجی) حتما باید از برق مطمئن استفاده کند، نه برق شهری سراسری که نوسان دارد. بستگی دارد که تا چه وقت مجتمع مبین، پتروشیمیهای دماوند و فجر راهاندازی شوند؛ در آن صورت میتوانند بهسرعت به مدار برگردند./همشهری