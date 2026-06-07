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هشدار کیهان: آمریکا برای فوتبال ایران خواب دیده

کیهان: درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال کشورمان بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان کشورمان در استرالیا رخ داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۶
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1830 بازدید
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۱۱

هشدار کیهان: آمریکا برای فوتبال ایران خواب دیده

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشت روز خود به اقدام آمریکا در ویزا ندادن به 15 تن از اعضای تیم ملی فوتبال پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «دیروز اعلام شد، آمریکا برای 15 نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال کشورمان(کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون و... که قرار است اعضای تیم ملی را همراهی کنند) برای حضور در جام جهانی ویزا صادر نکرده است. ساعاتی بعد معلوم شد، آن اعضایی هم که برایشان ویزا صادر شده است، اجازه اسکان در خاک آمریکا را ندارند! یعنی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از هر بازی باید به مکزیک باز گردد و این بدان معنی است که تیم ملی فوتبال کشورمان باید در همان روز بازی از طریق اداره مهاجرت آمریکا از مرز عبور کند و...در این باره گفتنی‌هایی هست.

 بخش پایانی این یادداشت را به یک «احتمال» و «هشدار» اختصاص می‌دهیم. درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال کشورمان بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان کشورمان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خواب‌هایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد. »

گفتنی است، اشاره روزنامه کیهان به پناهندگی چند نفر از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا است.

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برچسب ها
روزنامه کیهان تیم ملی ایران جام جهانی آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
13
پاسخ
بی خیال شو حسین آقا
تو نگران فوتبال نباش و به تنگه فکر کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
4
پاسخ
تنها خوابی که دیده اند علم کردن چند هزارتایی پرچم قاجار در ورزشگاه ها است . اجیر کردن تعداد زیادی غیر ایرانی احتمالا مهاجر برای تکان دادن پرچم ها و البته برخی ایرانیهایی از ترس دیپورت شدن . خلاصه آبروی از دست رفته در میدان جنگ را می خواهند با شوآف در ورزشگاه ها جبران کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
4
پاسخ
همین تو یکی برای در نظر گرفتن تمام احتمالات بد و دیدن سیاهی های احتمالی کافی هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
7
پاسخ
کاملا درست است باید حضور درجام جهانی را تحریم کنیم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دشمن همینو میخواد. باید با حضور در جام جهانی ، آرزوی دشمن را نقش بر آب کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
حسین جان فکرتو مشغول نکن. مهم تنگه است که بستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
بالاخره خانم بیکاز رفت امریکا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
کشتن خود برای فوتبال دردی دوا نمیکنه ، تا جام جهانی بعدی چیزی نمانده و نباید زیاد ناز اون آمریگا رو کشید
دفعه بعد همه این سختی ها جبران میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
3
پاسخ
بدبخت تیم فوتبالی که برای بازی در جام جهانی هر حقارتی را تحمل میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
ما هم خوابشو باید به کابوس تبدیل کنیم.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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