هشدار کیهان: آمریکا برای فوتبال ایران خواب دیده

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشت روز خود به اقدام آمریکا در ویزا ندادن به 15 تن از اعضای تیم ملی فوتبال پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «دیروز اعلام شد، آمریکا برای 15 نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال کشورمان(کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون و... که قرار است اعضای تیم ملی را همراهی کنند) برای حضور در جام جهانی ویزا صادر نکرده است. ساعاتی بعد معلوم شد، آن اعضایی هم که برایشان ویزا صادر شده است، اجازه اسکان در خاک آمریکا را ندارند! یعنی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از هر بازی باید به مکزیک باز گردد و این بدان معنی است که تیم ملی فوتبال کشورمان باید در همان روز بازی از طریق اداره مهاجرت آمریکا از مرز عبور کند و...در این باره گفتنی‌هایی هست.

بخش پایانی این یادداشت را به یک «احتمال» و «هشدار» اختصاص می‌دهیم. درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال کشورمان بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان کشورمان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خواب‌هایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد. »

گفتنی است، اشاره روزنامه کیهان به پناهندگی چند نفر از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا است.