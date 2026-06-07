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سناتور آمریکایی: ایران در مذاکرات دست برتر دارد

کریس مورفی گفت: اکنون ناچاریم به میز مذاکره بازگردیم، آن هم با دستی ضعیف‌تر و در نهایت به توافقی برسیم که بسیار بعید می‌دانم از نظر کیفیت حتی نزدیک به توافق سال ۲۰۱۵ باشد. به همین دلیل است که این اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد. بله، منطقی نیست.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۵
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سناتور آمریکایی: ایران در مذاکرات دست برتر دارد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کریس مورفی، سناتور آمریکایی گفت: هر رئیس‌جمهوری در خصوص پیامدهای اقدام نظامی، مشابه آنچه ترامپ انجام داد، توجیه شده است. به همه آن‌ها دو نکته گفته شده بود: نخست، ایران تنگه هرمز را خواهد بست و این اقدام اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد. دوم، صرفا با یک کارزار هوایی، امکان از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. 

شما نخواهید توانست تمامی موشک‌های آن‌ها را نابود کنید، نخواهید توانست تمام پهپادهایشان را از بین ببرید... ایران بر این باور است که قوی‌ترین ضربه ما را تحمل کرده و دوام آورده است.

 گزارش‌های علنی نشان می‌دهد که آن‌ها همچنان حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را در اختیار دارند.

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برچسب ها
کریس مورفی ایران آمریکا مذاکرات میز مذاکره توان دفاعی توان موشکی اقدام نظامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
با امریکای قلدر زورگو باید با قدرت تعامل و مقابله کرد نه مذاکره گفتگو! امریکائیها همان وحشیهای ۳ قرن پیش اروپا هستند که رفتند سرخپوستان بدبخت و بیچاره را قتل عام کردند و سرزمینشان را غصب اشغال نمودند امریکا اسرائل هر دو کشور جعلی غیرقانونی نامشروع غیررسمی هستند
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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