سناتور آمریکایی: ایران در مذاکرات دست برتر دارد

کریس مورفی گفت: اکنون ناچاریم به میز مذاکره بازگردیم، آن هم با دستی ضعیف‌تر و در نهایت به توافقی برسیم که بسیار بعید می‌دانم از نظر کیفیت حتی نزدیک به توافق سال ۲۰۱۵ باشد. به همین دلیل است که این اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد. بله، منطقی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کریس مورفی، سناتور آمریکایی گفت: هر رئیس‌جمهوری در خصوص پیامدهای اقدام نظامی، مشابه آنچه ترامپ انجام داد، توجیه شده است. به همه آن‌ها دو نکته گفته شده بود: نخست، ایران تنگه هرمز را خواهد بست و این اقدام اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد. دوم، صرفا با یک کارزار هوایی، امکان از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

شما نخواهید توانست تمامی موشک‌های آن‌ها را نابود کنید، نخواهید توانست تمام پهپادهایشان را از بین ببرید... ایران بر این باور است که قوی‌ترین ضربه ما را تحمل کرده و دوام آورده است.

گزارش‌های علنی نشان می‌دهد که آن‌ها همچنان حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی خود را در اختیار دارند.