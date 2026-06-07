آمریکا: دو پهپاد مهاجم ایرانی در تنگه هرمز سرنگون شد

ارتش آمریکا مدعی شد بامداد امروز ۲ فروند پهپاد مهاجم ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. ایران هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، صبح امروز، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که ارتش آمریکا، بامداد امروز یکشنبه، دو فروند پهپاد تهاجمی یک‌طرفه (انتحاری) ایرانی که تردد بین‌المللی دریانوردی در تنگه هرمز را تهدید می‌کردند، سرنگون کرده است.

سنتکام در ادامه این بیانیه مدعی شد "نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و برای ادامه دفاع در برابر [...] ایران آماده هستند.



مقامات ایران تاکنون واکنشی به این ادعا نداشته اند.

گفتنی است دیروز شنبه هم سنتکام مدعی شد 4 پهپاد مهاجم ایرانی را در تنگه هرمز رهگیری و سرنگون کرده است.