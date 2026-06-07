ترامپ برای سازنده چتجیپیتی خیز برداشت
دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین مداخلات دولت آمریکا در صنعت فناوری تبدیل شود؛ طرحی که بر اساس آن، دولت فدرال ممکن است بخشی از سهام شرکت را در اختیار بگیرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ اعلام کرده است که با شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی درباره توافقهایی گفتوگو کرده است. اگرچه او نام شرکت مشخصی را مطرح نکرد، اما گزارشهای منتشرشده نشان میدهد اوپنایآی یکی از گزینههای اصلی این مذاکرات است.
این ایده نخستینبار از سوی سم آلتمن مطرح شد. او در ماههای گذشته بارها پیشنهاد ایجاد صندوقی عمومی برای توزیع بخشی از ثروت تولیدشده توسط هوش مصنوعی میان شهروندان را مطرح کرده بود. طبق برخی گزارشها، یکی از سناریوهای مورد بحث این است که اپنایآی بخشی از سهام خود را به دولت آمریکا واگذار کند.
گزارشها حاکی از آن است که مقامهای ارشد دولت آمریکا در هفتههای اخیر مذاکرات اولیهای با چند شرکت بزرگ هوش مصنوعی درباره امکان واگذاری یا خرید بخشی از سهام آنها انجام دادهاند. هنوز هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشده و جزئیات این طرح در مراحل ابتدایی قرار دارد.
منتقدان هشدار میدهند که ورود دولت به ساختار مالکیتی شرکتهای فناوری میتواند پرسشهای جدی درباره استقلال این شرکتها و میزان نفوذ دولت در توسعه فناوریهای پیشرفته ایجاد کند.
در صورت عملی شدن این طرح، دولت آمریکا برای نخستین بار بهطور مستقیم در مالکیت یکی از مهمترین شرکتهای هوش مصنوعی جهان سهیم خواهد شد.