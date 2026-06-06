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برکناری معاون ارشد موساد در ارتباط با ایران

رونن برگمن، روزنامه‌نگار مطرح اسرائیلی در مطلبی با عنوان «زلزله در موساد» نوشت: گوفمن رئیس جدید موساد، معاون خود را برکنار کرد و دقایقی پیش اطلاعیه‌ای در این خصوص به صورت داخلی برای کارکنان منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۱
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برکناری معاون ارشد موساد در ارتباط با ایران

به گزارش تابناک، رونن برگمن، روزنامه‌نگار مطرح اسرائیلی در مطلبی با عنوان «زلزله در موساد» نوشت: گوفمن رئیس جدید موساد، معاون خود را برکنار کرد و دقایقی پیش اطلاعیه‌ای در این خصوص به صورت داخلی برای کارکنان منتشر شد. این معاون پیشتر رهبری تلاش سازمان در قبال ایران و برنامه‌ریزی عملیات موساد در دو دور آخر جنگ علیه تهران، از جمله تلاش برای سرنگونی حکومت ایران را بر عهده داشت.
رئیس جدید موساد، معاون خود را برکنار کرد/ او پیشتر رهبری تلاش سازمان در قبال ایران را بر عهده داشت

در ادامه این مطلب آمده است: معاون برکنار‌شده که به داشتن مواضع راست‌گرا و نزدیکی به نتانیاهو معروف است، کاندیدای اصلی از طرف رئیس سابق (بارنئا) برای احراز این سمت بود و پس از اینکه انتصاب گوفمن با مشکلاتی مواجه شد، حتی به عنوان گزینه‌ای با شانس زیاد برای این پست مطرح بود.

این معاون پیشتر رهبری تلاش سازمان در قبال ایران و برنامه‌ریزی عملیات موساد در دو دور آخر جنگ علیه تهران، از جمله تلاش برای سرنگونی حکومت ایران را بر عهده داشت.

در این حال، به ادعای منابع خبری، معاون موساد به دلیل شکست پروژه علیه ایران برکنار شده است.

باراک راوید، خبرنگار صهیونیست به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که رومن گوفمن، رئیس جدید موسادمعاون خود را برکنار کرده است.

دو منبع آگاه گفتند که معاون رئیس موساد یک سال پیش بودجه‌ای معادل یک میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم اسرائیل) دریافت کرد و گروهی شامل صدها نفر برای پروژه سرنگونی نظام ایران را تشکیل داد.
 
 🔹 به دلیل شکت این پروژه، رئیس جدید موساد، معاون خود را برکنار کرده است.

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