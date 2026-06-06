به گزارش تابناک، محمدجواد لاریجانی» کارشناس ارشد مسائل سیاسی در شبکه خبر گفت: مردم خیالشان جمع باشد که ایران برنامه هسته‌ای خودش را به هیچ وجه از دست نمی‌دهد.

بخش های دیگری از اظهارات محمد جواد لاریجانی در ادامه می‌آید:

ترامپ باید بداند که صدها هزار مسلمان بدنبال خونخواهی رهبر شهید هستند و تنها مسئله ایران مطرح نیست.

سایه ترورها وجود دارد، آن‌ها هم باید بدانند که حتما بهایش را می‌پردازند و ترور، ترور دارد. ما ترور را با ترور متوقف خواهیم کرد. در انجام ترورها آمریکا و اسرائیل هیچ مانعی را باقی نگذاشته‌اند.

سایه جنگ زمانی کنار می‌رود که دشمن بداند دیگر ادامه جنگ فایده‌ای ندارد و دشمن به این موضوع نزدیک است.

اینکه فکر کنیم در صورت تحویل اورانیوم‌ها و حق غنی‌سازی جنگ تمام می‌شود، اشتباه محاسباتی است.

برای گرفتن پول خودمان از آمریکا التماس نخواهیم کرد.

