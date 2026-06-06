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لاریجانی: مردم درباره هسته‌ای خیالشان جمع باشد

محمدجواد لاریجانی: مردم خیالشان جمع باشد که ایران برنامه هسته‌ای خودش را به هیچ وجه از دست نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۰
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8918 بازدید
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۴

لاریجانی: مردم درباره هسته‌ای خیالشان جمع باشد

به گزارش تابناک، محمدجواد لاریجانی» کارشناس ارشد مسائل سیاسی در شبکه خبر گفت: مردم خیالشان جمع باشد که ایران برنامه هسته‌ای خودش را به هیچ وجه از دست نمی‌دهد.

بخش های دیگری از اظهارات محمد جواد لاریجانی در ادامه می‌آید:

 ترامپ باید بداند که صدها هزار مسلمان بدنبال خونخواهی رهبر شهید هستند و تنها مسئله ایران مطرح نیست.

سایه ترورها وجود دارد، آن‌ها هم باید بدانند که حتما بهایش را می‌پردازند و ترور، ترور دارد. ما ترور را با ترور متوقف خواهیم کرد. در انجام ترورها آمریکا و اسرائیل هیچ مانعی را باقی نگذاشته‌اند.

سایه جنگ زمانی کنار می‌رود که دشمن بداند دیگر ادامه جنگ فایده‌ای ندارد و دشمن به این موضوع نزدیک است.

اینکه فکر کنیم در صورت تحویل اورانیوم‌ها و حق غنی‌سازی جنگ تمام می‌شود، اشتباه محاسباتی است.

برای گرفتن پول خودمان از آمریکا التماس نخواهیم کرد.

 

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برچسب ها
محمدجواد لاریجانی آمریکا اسرائیل جنگ ترور مذاکره برنامه هسته ای غنی سازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
آهو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
6
پاسخ
لطفاً یه فکری به حال تعدیل نیرو بکنی
چرا سازمان نیرو هاشو داره تعدیل می‌کنه
چرا بفکر معیشت و زندگی مردم نیس توی این اوضاع خراب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
7
پاسخ
اکه واقعا ما مردم براتون مهم هستیم تورم رو کنترل کنید باقی مسایل پیشکش
وم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
2
پاسخ
سلام علیکم انتقام خون پاک حضرت آقا رااز ترامپ خانواده‌اش چنان بگیریم که جهان انگشت دهان شود
معراج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
6
پاسخ
عامل اصلی از بین رفتن انسجام ملت وضعیت معیشتی مردم هست دولت وظیفه دارد قیمت گذاری عادلانه، تثبیت قیمت ها، جلوگیری از گرانی مبارزه با گران کنندگان کالا را انجام دهد، کالا برگ یک تومن با تورم قیمت هم خوانی ندارد کالا برگ باید نفری 5 میلیون شود، یارانه هم نفری 2 تومن شود
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