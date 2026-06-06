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با صدور اطلاعیه ای

تکلیف امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخص شد

دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم تحصیلی جاری اطلاعیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۸۷
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تکلیف امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این اطلاعیه آمده است: دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیرو مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و با عنایت به مقتضیات جاری کشور و شیوه برگزاری کلاس‌های آموزشی، ضوابط و سازوکار برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به شرح ذیل ابلاغ می‌کند:

۱. آزمون‌های دروس نظری: تمامی امتحانات دروس نظری در بازه زمانی ششم لغایت بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۵، مطابق با تقویم و برنامه زمان‌بندی مندرج در «سامانه هم‌آوا» و به‌صورت غیرحضوری (برخط/آنلاین) برگزار خواهد شد.

۲. آزمون‌های واحدهای عملی: نحوه برگزاری آزمون‌های دروس عملی، با توجه به اقتضائات استانی و اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی مراکز آموزشی، به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) اجرا می‌گردد.

۳. بستر برگزاری آزمون: فرآیند برگزاری آزمون‌ها منحصراً در بستر سامانه‌های آموزشی مجازیِ مرجع که پیش‌تر جهت تشکیل کلاس‌های درسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، انجام خواهد پذیرفت.

۴. نظارت و راهبری: مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و ساماندهی فرآیند برگزاری امتحانات بر عهده واحدهای استانی دانشگاه بوده که با هماهنگی دقیق مراکز آموزشی تابعه صورت می‌پذیرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
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