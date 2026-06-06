مقاومت اسلامی لبنان از حمله توپخانه‌ای به مقر فرماندهی ارتش اسرائیل خبر داد.

حمله توپخانه‌ای حزب‌الله به مقر فرماندهی ارتش اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌ مقاومت اسلامی لبنان در تازه‌ترین گزارش میدانی خود، از هدف قرار دادن یکی از مراکز فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

در این حمله موفق رزمندگان حزب الله، مقر فرماندهی اسرائیل در اطراف منطقه «قلعه شقیف» با گلوله‌های توپخانه هدف قرار گرفت.