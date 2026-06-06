سفیر چین در تهران: پاکستان میانجی قابل اعتماد است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این دیپلمات چینی تأکید کرد که چین به حمایت از صلح و ثبات منطقه، همکاری با ایران و مخالفت با تحریمهای یکجانبه ادامه میدهد و از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها پشتیبانی میکند.
سفیر چین گفت که ایران بهعنوان کشور ساحلی این تنگه دارای حقوق مشروع است و همه طرفها باید به این حقوق احترام بگذارند. با این حال، او تأکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت و انرژی جهان است و حفظ امنیت و باز بودن آن برای جامعه بینالمللی اهمیت زیادی دارد.
«زونگ پیوو » سفیر جمهوری خلق چین در تهران در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تحولات سه ماه اخیر در غرب آسیا و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موضع طرف چینی در مورد تحولات منطقهای را «بسیار روشن» دانست و گفت: حق و باطل در این جنگ بسیار شفاف است و ریشه آن در نقض حقوق بینالملل توسط آمریکا، اسرائیل و حمله نظامی آنها به ایران نهفته است.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هرگز نباید رخ میداد
وی تاکید کرد: این جنگ هرگز نباید رخ میداد، هیچ ضرورتی برای ادامه ندارد؛ یافتن هر چه سریعتر آتش بس و راهحلی برای پایان دادن به این جنگ، هم به نفع ایران و آمریکا و هم به نفع کشورهای منطقه و کل جهان است. این جنگ تاکنون باعث تلفات و خسارات زیادی شده است، یک آتش بس فوری و حل و فصل سیاسی در این مساله بسیار مهم است و تاکید میکنیم طرفها نیاز دارند تا از طریق گفتوگو و مذاکره به این هدف برسند.
دیپلمات ارشد چین در ایران همچنین بیان کرد: در این روند طرف چینی از طرف ایرانی برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت میکند؛ همچنین ما از طرف ایرانی حمایت میکنیم تا روابط خود با کشورهای منطقهای را بهبود دهند. فکر میکنیم تلاشهای طرف چینی در این روند مورد توجه جامعه بینالملل نیز قرار دارد.
طرفهای درگیر با تثبیت جریان کاهش تنش، به مسیر اصلی حل و فصل سیاسی پایبند باشند
پیوو با بیان اینکه چین همواره بر این باور بوده که گفتوگو و مذاکره تنها راه درست است و با توسل به زور هیچ طرفی راه به جایی نمیبرند، افزود: رئیسجمهور شی جینپینگ چهار ابتکار را برای حفظ و ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه بهطور جدی مطرح کرده است که شامل پایبندی به اصول همزیستی مسالمتآمیز، پایبندی به حاکمیت کشور ها، پایبندی به قوانین بینالمللی و پایبندی به هماهنگی صلح و توسعه است؛ این ابتکارات از استقبال مثبت جامعه بینالمللی از جمله طرف ایرانی برخوردار شده است. معتقدیم طرفها باید با تثبیت جریان کاهش تنش، به مسیر اصلی حل و فصل سیاسی پایبند باشند و از طریق گفتوگو و مذاکره، به راهحلی که نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد، دست بیابند.
جنگ علیه ایران همه چیز را برای همگان روشنتر کرد
سفیر چین در تهران در پاسخ به این سوال که سیاست چین بعد از این جنگ در قبال ایران، کشورهای منطقه و حتی اسرائیل چگونه خواهد بود؟ گفت: کدام طرف از عدالت حمایت میکند و کدام طرف رفتار سلطهجویانه دارد؟ کدام طرف گفتوگو را ترویج میدهد و کدام طرف درگیری را دامن میزند؟ کدام طرف چندجانبهگرایی را اجرا میکند و کدام طرف از یکجانبهگرایی سوءاستفاده میکند؟ این جنگ همه چیز را برای همگان روشنتر کرده است.
وی ادامه داد: چین منافع خصوصی در منطقه ندارد، چین یک کشور صلح دوست و مسئول است و همواره به صلح و ثبات منطقه غرب آسیا توجه میکند. چین احیاء صلح و ثبات، تحقق توسعه و رونق منطقه را ترویج میکند، به همین دلیل فکر میکنم بعد از این جنگ، طرف چینی کماکان در این منطقه نقش سازنده خود را ایفا میکند. چین در این خصوص تا حد توانایی خود کارهای مربوطه را انجام میدهد.
پیوو خاطرنشان کرد: چین عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، در هفته گذشته وانگ یی وزیر خارجه چین یک نشست عالی رتبه شورای امنیت را میزبانی کرد که در این نشست در مورد تحولات منطقه با طرفهای شرکت کننده تبادل نظر انجام شد؛ طرف چینی کماکان با طرفهای ذیربط تلاش میکند تا صلح و آرامش منطقه را ترویج کند.
سرنوشت منطقه در دست مردم آن خواهد بود
این دیپلمات چینی درباره اینکه آیا تغییرات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تاثیری بر سیاستهای چین با کشورهای منطقه دارد؟ اظهار کرد: مواضع طرف چینی در مورد سیاست منطقهای مستمر است؛ یعنی ما همواره دنبال صلح، ثبات و رونق این منطقه هستیم. امیدواریم در نهایت یک همزیستی مسالمتآمیز و یک رونق مشترک در این منطقه ایجاد شود.
وی یادآور شد: چین بهعنوان یک کشور فرا منطقهای منافع خصوصی ندارد و تا حد توانش برای ترویج صلح و ثبات در منطقه سهم خود را ایفا خواهد کرد. طرف چینی همواره تاکید میکند سرنوشت این منطقه در دست مردم آن خواهد بود و هیچ نیروی خارجی در این روند نمیتواند مداخله کنند.
پاکستان میانجیگر قابل اعتماد است
سفیر پکن در تهران در ادامه این گفتوگو درباره میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن و اینکه تا چه اندازه احتمال دستیابی به یک توافق از نگاه چین وجود دارد؟ گفت: فکر میکنم جامعه بینالمللی نقش میانجیگری پاکستان را ستایش میکند، پاکستان میانجیگر قابل اعتماد و واجد شرایط است. چین از نقش فعال پاکستان در ترویج صلح خاورمیانه، تسهیل آتشبس موقت میان ایران و آمریکا و میزبانی مذاکرات اسلام آباد قدردانی میکند.
پیوو همچنین ابراز عقیده کرد: اگر دو طرف میخواهند به یک توافق یا تفاهم برسند، نیاز دارند این جریان گفتوگو و مذاکره را حفظ کنند تا در نهایت به یک آتش بس دائمی برسند. روند مذاکره بسیار بالا و پایین دارد اما نیاز است که یک جریان رو به جلو را طرفها حفظ کنند.
چین از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان حمایت میکند
دیپلمات ارشد چین در ایران درباره طرحی که از سوی چین و پاکستان برای تامین صلح و ثبات در منطقه ارائه شده و اینکه آیا پکن سعی دارد بهعنوان میانجی در این رابطه نقشی مستقیم ایفا کند یا خیر؟ گفت: در اواخر ماه مارس چین و پاکستان به طور مشترک ابتکار ۵ مادهای را برای بازگرداندن صلح و ثبات در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه مطرح کردند، در واقع بعد از آغاز جنگ ما با طرفهای ذیربط این جنگ و مجامع اصلی بینالمللی در تماس هستیم و این هم بخشهای مهمی از تلاشهای ترویج صلح و مذاکره طرف چینی است.
وی خاطرنشان کرد: چین مایل است ارتباط و هماهنگی نزدیک با پاکستان را حفظ کند و به حمایت از تلاشهای میانجیگری پاکستان ادامه دهد و سهم خود را در این راستا ایفا کند.
همه طرف ها باید به حقوق مشروع ایران در تنگه هرمز احترام بگذارند
سفیر چین در تهران درباره رویکرد چین نسبت به وضعیت تنگه هرمز و اینکه پکن حق حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی و تنگه هرمز را وارد میداند؟ اظهار کرد: ایران به عنوان کشوری که در ساحل تنگه هرمز قرار دارد، حقوق مشروع خود را دارد و از سویی طرفها نیاز دارند به آن حقوق احترام بگذارند.
پیوو با بیان اینکه تنگه هرمز یک کانال مهم تجارت و انرژی بینالمللی است و احیاء ایمن و روان و باز این تنگه یک دغدغه اصلی جامعه بینالمللی است، گفت: چین با پایبندی به مواضع منصفانه و عادلانه خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد موضوع دریانوردی از طریق تنگه هرمز، تأکید میکند که راهحل انسداد دریانوردی، دستیابی به آتشبس جامع و پایدار در اسرع وقت و ارتقای صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه است. چین در این رابطه به ایفای نقش سازنده خود در ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد که «ما از تلاشهای دیپلماتیک برای دریانوردی آرام و ایمن در تنگه هرمز حمایت میکنیم.»
این دیپلمات چینی در ادامه با بیان اینکه امسال برای توسعه اقتصادی چین یک سال بسیار مهم است، زیرا آغاز برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی پانزدهم چین در پیش است، تصریح کرد: با وجود اینکه محیط خارجی بسیار پیچیده است، اما اقتصاد چین در اوایل امسال یک آغاز بسیار خوبی را تجربه کرد. در فصل اول امسال GDP چین نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته و این رشد اقتصاد چین انرژی جدیدی به توسعه اقتصادی جهان اضافه کرده است.
همکاریهای تجاری عادی ایران و چین تحت تاثیر موضوعات خارجی نیست
وی ابراز امیدواری کرد که در یک هماهنگی عمیق، برنامه پنج ساله پانزدهم چین با برنامه پنج ساله هفتم توسعه ایران به یک ائتلافی برسد که به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران کمک کند. فکر میکنم همکاریهای تجاری عادی دو کشور تحت تاثیر موضوعات خارجی نیست و اجازه نمیدهیم نیروهای خارجی به این همکاری عادی ضرر بزنند. همچنین معتقدم که دستاوردهای مدرن سازی به سبک چینی کماکان فرصتهای جدیدی برای همه کشورها از جمله طرف ایرانی به ارمغان خواهد آورد.
جامعه بینالمللی نمیتواند به قوانین جنگل برگردد
پیوو در پاسخ به این سوال که جنگ آمریکا با ایران بار دیگر نظم بینالمللی را متزلزل کرده، از جمله اینکه اقتدار و اثربخشی سازمان ملل را مورد سوال قرار داده است، نگاه چین به این رویداد چیست؟ گفت: سازمان ملل متحد در مواجهه با چالشهای جهانی متعدد و کمبودهای روزافزون در صلح، توسعه، امنیت و حکومتداری، به یک دوراهی تاریخی رسیده است. چین به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ماه مه، در ٢٦ مه بحث آزاد سطح عالی شورای امنیت با عنوان «حفظ اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تقویت نظام بینالمللی با محوریت سازمان ملل متحد» تشکیل داد و اجماع بین کشورهای شرکت کننده را در مورد احیا و تقویت سازمان ملل متحد ارتقا داد؛ آقای وانگ یی وزیر خارجه چین بهعنوان نماینده چین مواضع کشورمان را در این خصوص به طور شفاف توضیح داد.
این دیپلمات چینی با بیان اینکه چالش در نظم بینالملل از امروز آغاز نشده بلکه از سالهای گذشته شروع شده است، اظهار کرد: رئیسجمهور شی جینپینگ مفهوم مهم ایجاد جامعهای با آینده مشترک برای بشریت و چهار ابتکار جهانی را مطرح کرد که به سرعت مورد حمایت گسترده جامعه بینالمللی قرار گرفت. چین پیشنهاد میکند که ما باید منشور سازمان ملل را برای نشان دادن رهبری قویتر، اقتدار شورای امنیت را برای نشان دادن اقدام قویتر، همکاریهای توسعه بینالمللی را برای بسیج قویتر، پلتفرمهای حکمرانی جهانی را برای شکلدهی به اجرای قویتر، و اثربخشی سیستم سازمان ملل را برای پرورش نشاطی قویتر احیا کنیم.
وی تاکید کرد: جامعه بینالمللی نمیتواند به «قوانین جنگل» برگردد؛ از طریق همین جنگ اخیر میان ایران و آمریکا ما به طور روشنتر اهمیت قوانین بینالمللی و چندجانبهگرایی را به خوبی میبینیم.
پیوو با اشاره به اینکه چین میزبان نشست «گروه دوستان حکمرانی جهانی» برای انجام بحثهای گسترده در مورد اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی بود و به پنج اجماع عمده دست یافته است افزود: ترویج دموکراتیزه کردن روابط بینالملل، حفاظت اهداف و اصول منشور سازمان ملل، حافظت جایگاه اصلی سازمان ملل متحد، کاهش تدریجی شکاف شمال و جنوب و تمرکز بر حل مشکلات عملی محورهای اجماع مورد نظر است.
تحت پرچم چندجانبهگرایی به مسیر ادامه میدهیم
سفیر چین در تهران خاطرنشان کرد: در یک نقطه شروع تاریخی جدید، چین به مسئولیتهای خود ادامه داده و مسیر درست را دنبال خواهد کرد و با دستیابی به همبستگی بیشتر با همه کشورها تحت پرچم چندجانبهگرایی، ایجاد یک سیستم حکمرانی جهانی عادلانهتر و منصفانهتر را ترویج داده و به طور مشترک به سمت ایجاد جامعهای با آینده مشترک برای بشریت حرکت خواهد کرد. چین و ایران هر دو عضو مهم جهان جنوب هستند، از این رو نیاز داریم اعضای جهان جنوب با هم یک صدای مشترک را داشته باشیم تا سازمان ملل متحد به خصوص منشور این سازمان را احیاء کنیم.
اقدام وزارت بازرگانی چین دفاع از منافع مشروع کشور بود
پیوو همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا تحریمهایی از سوی آمریکا علیه برخی از شرکتهای چینی اعمال شد که با پاسخ قاطع پکن مواجه شد، سیاستهای چین برای مقابله با تحریمها تغییری کرده است؟ گفت: مواضع چین در مورد تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی بسیار روشن اس؛ دولت چین همواره با تحریمهای یکجانبه غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بینالملل هستند و توسط شورای امنیت سازمان ملل مجاز شناخته نشدهاند، مخالفت کرده است.
این دیپلمات چینی گفت: صدور حکم مسدود کردن تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای چینی مربوطه به دلیل مشارکت آنها در معاملات نفتی ایران توسط وزارت بازرگانی، اقدامی ملموس برای اجرای «اقدامات مسدود کردن اعمال نادرست فراسرزمینی قوانین و اقدامات خارجی» است. به همین دلیل وزارت بازرگانی چین طبق قوانین کشور اقدامات مربوطه را اتخاذ کرد تا از منافع و حقوق مشروع خود دفاع کند.
به هر طرفی که «چین واحد» را به چالش بکشد، محکم واکنش نشان میدهیم
وی درباره توقف قرارداد فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان بعد از سفر رئیس جمهور آمریکا، اظهار کرد: مواضع چین در مورد مساله تایوان بسیار روشن است، ما با هر فروش سلاح به منطقه تایوان توسط هر کشوری مخالفت میکنیم. در جهان فقط یک «چین واحد» وجود دارد و این اصل چین واحد، یک هنجار اصلی روابط بینالملل است و هر طرفی بخواهد این اصل را به چالش بکشد، با آن مخالفت میکنیم.
دیپلمات ارشد چین در ایران تاکید کرد که «دخالت در مساله تایوان غیر قابل تحمل است و هر کس این کار را انجام دهد، چین به طور محکم واکنش نشان میدهد.»
پیوو با قدردانی از طرف ایرانی که همواره به اصل چین واحد پایبند است و در مجامع بینالمللی علنا از مواضع چین در مورد مسئله تایوان حمایت میکند گفت: مواضع چین در مخالفت قاطع با فروش تسلیحات آمریکا به منطقه تایوان ثابت، روشن و قاطع است. ما از آمریکا تقاضا میکنیم که به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد و از ارسال هرگونه سیگنال غلط به نیروهای جداییطلب «استقلال تایوان» خودداری کند و اقدامات مشخصی را برای حفاظت از توسعه پایدار در روابط چین و آمریکا و صلح و ثبات در تنگه تایوان انجام دهد.
این دیپلمات چینی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر تحرکاتی از سوی طرف آمریکا در منطقه انجام میشود که متقابلا پاسخ ایران را در برخواهد داشت، ارزیابی شما از تداوم جنگ و این تحرکات چیست؟ اظهار کرد: فکر میکنم در مورد مذاکرات ایران و آمریکا مقامات ذیربط خیلی خوب روند مذاکره را میدانند. طرف چینی به عنوان یک کشور بزرگ، خواستار حل و فصل سیاسی موضوع از طریق گفتوگو و مذاکره و حفظ این روند است.
پیوو تاکید کرد: از همه طرفها میخواهیم اقداماتی که برای پیشرفت مذاکره و گفتوگو مفید است، انجام دهند. ما از همه طرفها برای تنشزدایی و ایجاد آرامش در منطقه حمایت میکنیم.
حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید مورد احترام باشد
وی در پاسخ به این سوال که موضع چین درباره تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مکرر آتش بس چیست؟ با تاکید بر روشن بودن مواضع چین در این رابطه تاکید کرد که «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید مورد احترام و حفاظت باشد.»
سفیر چین در تهران همچنین در پاسخ به این سوال که اگر چین در شرایط مشابه با وضعیت ایران و تجاوز نظامی قرار داشت، چه واکنشی نشان میداد؟ گفت: در ابتدای مصاحبه ریشه این جنگ را خوب توضیح دادم؛ ما از طرف ایرانی که برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود دفاع میکند، حمایت میکنیم. در دو جنگ اخیر، چین به طور روشن مواضع خود را اعلام کرده است.
وی تاکید کرد که چین به طور محکم با این جنگ غیر قانونی و تحمیلی به ایران مخالف است و با مردم ایران که در جنگ آسیب دیدند همدردی میکنیم.
این دیپلمات چینی با اشاره به اینکه پکن در چندین نوبت کمکهای بشردوستانه اضطراری به ایران ارسال کرده است، گفت: این نه تنها نماد دوستی سنتی دو کشور است، بلکه نشان دهنده مفهوم جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت است. در آینده نیز تا حد توان کمکهای بشر دوستانه خود را برای دوستان ایرانی ارسال خواهیم کرد.
پیوو گفت: معتقدیم مردم ایران با وحدت داخلی خود به زودی وطن و خانه خود را بازسازی میکنند.