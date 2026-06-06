هلاکت دو نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه‌های عبری گزارش دادند که یک نظامی واحد ایگوز ارتش این رژیم بر اثر شدت جراحت‌هایی که روز پنجشنبه در جنوب لبنان برداشته بود، کشته شد.

این رسانه‌ها افزودند یک نظامی صهیونیست دیگر از تیپ گیواتی هم روز گذشته‌(جمعه) در جنوب لبنان به هلاکت رسیده است.

پایگاه خبری «حدشوت بزمان» هم خبر داد که طی حادثه امنیتی دشواری که امروز در جنوب لبنان روی داد، ۴ نظامی دیگر جراحت‌های متفاوتی برداشتند.

این آمار تلفات و جراحات ارتش رژیم صهیونیستی در حالی منتشر می‌شود که اداره سانسور ارتش این رژیم از بیم فروپاشی وضعیت روانی جبهه داخلی بسیار از خسارات و تلفات خود را پنهان می‌کند.

حزب‌الله از بامداد امروز شنبه تا به الان از انجام ۲۳ عملیات علیه نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان خبر داده و طی آن علاوه بر هدف گرفتن محل تجمع نظامیان اشغالگر، چندین خودرو و تانک مرکاوا را مورد اصابت مستقیم قرار داده است.