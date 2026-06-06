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نیروگاه اتمی بوشهر در بین ۱۰ نیروگاه برتر جهان قرار دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: وضع نیروگاه اتمی بوشهر خوب است و در رده بندی جزو ۱۰ نیروگاه برتر اتمی جهان قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۷۳
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نیروگاه اتمی بوشهر در بین ۱۰ نیروگاه برتر جهان قرار دارد

به گزارش تابناک، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: عبور نیروگاه بوشهر از مرز ۸۰ میلیارد کیلووات ساعت خبر بزرگی است که نشان می‌دهد در هر شرایطی می‌توان متعهدانه ایستاد.

وی گفت: این نیروگاه نشان می‌دهد نوسان ندارد و عرضه و تولید پایدار در تولید برق جنوب کشور وجود دارد و برق اتمی، نوعی برق ایمن و پایدار است که آلاینده‌ی آن صفر است و از منظر اقتصادی اگر قرار بود این برق را با سوخت فسیلی تولید کنیم باید تا امروز معادل صد و ۳۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: میزان صرفه جویی اقتصادی نیروگاه بوشهر، صد و سی میلیون بشکه نفت در کمتر از ۱۱ سال است چیزی که معادل ۱۰ میلیارد دلار میشود. اما سرمایه گذاری که در این نیروگاه شده است معادل یک و میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار است چیزی حدود ۵ برابر پول خودش را در آورده است همچنین اگر این نیروگاه را به نرخ امروز حساب کنیم، ۳ و ۸ دهم میلیارد دلار نزدیک ۳ برابر پول خودش را درآورده است و ۵۰ سال دیگر عمر دارد.

اسلامی اعلام کرد: این نیروگاه ضمن صرفه اقتصادی بازدارندگی هم دارد و در این شرایط که طرح ۲۰ هزار مگا وات را داریم در دوره جنگ هم طرح های واحد‌های دوم و سوم نیروگاه بوشهر تعطیل نشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در اوج فعالیت در این دو طرح ۵ هزار و ۵۰۰ نفر کار می‌کردند و این دو طرح در حال ساخت نیز در ایام جنگ تعطیل نشد.

وی گفت: در افق ۲۰ ساله سازمان در ۱۴۳۰ ما قادر بودیم ۲۰ هزار مگاوات را کامل کنیم و هر دو طرح در حال ساخت نیروگاه در ۱۴۱۰ به ثمر برسد و هر سال یک یا دو نیروگاه جدید را افتتاح کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: وضع نیروگاه بوشهر عالی و در رده بندی هم در بلوک ۱۰ نیروگاه اول اتمی جهان از منظر ایمنی و بهره وری است و امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را در سومین سال پیاپی کسب کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
از نظر هزینه ساخت، با اختلاف زیاد اولین نیروگاه اتمی تاریخ بشریت است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
4
پاسخ
از نظر کار آیی بفرمایید چند تا تیر برق را روشن نگه داشته
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