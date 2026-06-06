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هیچ اختلافی درباره مذاکره میان مسئولان وجود ندارد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر وحدت نظر مسئولان کشور در موضوع مذاکرات، گفت: جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد مشخص درباره مذاکرات داشته و همه مسئولان با هماهنگی کامل آن را دنبال کرده‌اند؛ از این رو هیچ اختلافی درباره متن و پیشنهادهای مذاکره میان مسئولان کشور وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۶۵
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هیچ اختلافی درباره مذاکره میان مسئولان وجود ندارد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک و مدیران این مجموعه برگزار شد، با قدردانی از عملکرد گمرک در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: گمرک در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نقشی کلیدی و حاکمیتی دارد و هیچ‌گاه بحث واگذاری آن از حوزه حاکمیت مطرح نبوده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت چهاردهم برای تداوم فعالیت گمرک در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: دولت به مدیریت یکپارچه در گمرک اعتقاد دارد و معتقد است مدیریت چندگانه نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند اقدامات دستگاه‌های مختلف را خنثی کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور از مدیریت دو جنگ تحمیلی تجربه‌های موفقی به دست آورده است، گفت: در دوره جنگ با حذف بخشی از بوروکراسی‌ها و استفاده از اقتدار دولت، سرعت واردات، تخلیه و ترخیص کالا افزایش یافت و گمرک توانست با سازوکارهای جدید، عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد. این تجربه باید مبنای اصلاح ضوابط، شفاف‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران و کاهش موانع بوروکراتیک تأکید کرد و افزود: باید به مدیران شجاعت و اختیار بیشتری داد. همچنین برای تبدیل برخی تجربیات موفق دوران جنگ به رویه‌های پایدار، نیازمند تدوین لایحه‌ای جامع با همکاری مجلس شورای اسلامی هستیم.

عارف با تأکید بر لزوم توسعه ظرفیت همه گمرکات و بنادر کشور، خاطرنشان کرد: تکمیل کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب باید با جدیت دنبال شود. در سال‌های گذشته از این ظرفیت‌ها غفلت شده و اکنون لازم است با همکاری کشورهای همسایه، موانع پیش‌روی این مسیرهای راهبردی برطرف شود.

وی همچنین بر استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت گمرک تأکید کرد و گفت: نگاه گمرک هوشمند باید تسهیل‌گری باشد و آثار اقتصادی تسریع در ترخیص کالاها به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای همسایه اظهار داشت: این رویکرد به‌ویژه پس از جنگ رمضان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و در برنامه‌ریزی‌های کشور باید ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای حوزه تمدنی ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر انسجام داخلی در موضوع مذاکرات گفت: مجموعه مدیریت کشور در دوران جنگ رمضان کارآمدی خود را نشان داد و امروز اردوگاه ایران از اقتدار و آرامش بیشتری برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد مشخص درباره مذاکرات داشته و همه مسئولان با هماهنگی کامل آن را دنبال کرده‌اند؛ از این رو هیچ اختلافی درباره متن و پیشنهادات مذاکره میان مسئولان کشور وجود ندارد. در مقابل، دشمن با آشفتگی و تناقض در مواضع خود مواجه است.

در این نشست، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از عملکرد گمرک در ایام جنگ ارائه کرد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیشنهاداتی برای تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی مطرح کرد.

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