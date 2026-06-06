پاسخ پاپ به اظهارات معاون ترامپ علیه ایران

رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش به ادعای معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران «عادلانه نبود».

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «پاپ لئوی چهاردهم» رهبر کاتولیک‌های جهان شامگاه شنبه طی چهارمین سفر خارجی خود در گفت‌وگو با خبرنگاران در حین پرواز از رم به مادرید، در واکنش به اظهارات «جی‌دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در دفاع از جنگ غیرقانونی کشورش علیه ایران، اظهار کرد: «جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به راه انداخته‌اند، جنگ عادلانه‌ای نیست.»

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد: «مشکل این است که نظریه جنگ عادلانه از قرن‌ها پیش می‌آید، از زمانی که مردم نمی‌توانستند سلاح‌ها و ظرفیت‌های مخربی را که امروزه وجود دارد تصور کنند.»

پاپ طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به یکی از منتقدان فزاینده جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبدیل شده است. وی پیشتر نیز در واکنش به اظهارات ترامپ که او را «افتضاح» توصیف کرده بود، گفته بود که به انتقاد از جنگ ادامه خواهد داد.

پاپ در ادامه اظهاراتش در سفر خارجی خود خواستار پیشبرد روند وحدت اروپا نه در تقابل با سایر قدرت‌ها، بلکه به‌عنوان هدیه‌ای برای تمام بشریت شد.

پاپ لئو در یک سفر رسمی وارد اسپانیا شده و قرار است طی این سفر از مادرید، بارسلونا و جزایر قناری بازدید کند.