صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ پاپ به اظهارات معاون ترامپ علیه ایران

رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش به ادعای معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران «عادلانه نبود».
کد خبر: ۱۳۷۷۳۵۸
| |
5965 بازدید
پاسخ پاپ به اظهارات معاون ترامپ علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «پاپ لئوی چهاردهم» رهبر کاتولیک‌های جهان شامگاه شنبه طی چهارمین سفر خارجی خود در گفت‌وگو با خبرنگاران در حین پرواز از رم به مادرید، در واکنش به اظهارات «جی‌دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا در دفاع از جنگ غیرقانونی کشورش علیه ایران، اظهار کرد: «جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به راه انداخته‌اند، جنگ عادلانه‌ای نیست.»

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد: «مشکل این است که نظریه جنگ عادلانه از قرن‌ها پیش می‌آید، از زمانی که مردم نمی‌توانستند سلاح‌ها و ظرفیت‌های مخربی را که امروزه وجود دارد تصور کنند.»

پاپ طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به یکی از منتقدان فزاینده جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبدیل شده است. وی پیشتر نیز در واکنش به اظهارات ترامپ که او را «افتضاح» توصیف کرده بود، گفته بود که به انتقاد از جنگ ادامه خواهد داد.

پاپ در ادامه اظهاراتش در سفر خارجی خود خواستار پیشبرد روند وحدت اروپا نه در تقابل با سایر قدرت‌ها، بلکه به‌عنوان هدیه‌ای برای تمام بشریت شد.

پاپ لئو در یک سفر رسمی وارد اسپانیا شده و قرار است طی این سفر از مادرید، بارسلونا و جزایر قناری بازدید کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاپ پاپ لئو چهاردهم ایران آمریکا اسرائیل جنگ
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر کشور پاکستان: نامه ویژه برای رهبر معظم انقلاب دارم
سفیر چین در تهران: پاکستان میانجی قابل اعتماد است
پاپ خواستار توقف فوری جنگ در منطقه شد
پاپ: نمی‌توانم از جنگ حمایت کنم
درخواست پاپ از ترامپ
پاپ: امیدوارم جنگ تا ۵ روز دیگر پایان یابد
هشدار پاپ لئو نسبت به گسترش درگیری در منطقه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mJS
tabnak.ir/005mJS