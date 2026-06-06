دستگیری سرکرده باند مسلح قاچاق مواد مخدر

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری سرکرده باند مسلحانه عامل شهادت ستواندوم ایمان یوسفی و مافیای موادمخدر در شرق کشور پس از ۷ سال با همکاری مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش تابناک و به نقل از خبرگزاری پلیس خراسان جنوبی، سردار حسن شجاعی نسب در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به درگیری ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با قاچاقچیان سازمان یافته مسلح مواد مخدر در مورخه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ در حوزه کویری شهرستان_خوسف که منجربه شهادت ستواندوم ایمان یوسفی شده بود پیگیری جهت شناسایی عوامل اصلی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: با رصد اطلاعاتی ماموران، تعدادی از اعضای باند مسلحانه دستگیر شدند و در ادامه مشخص گردید سرکرده اصلی باند و مافیای قاچاق مواد مخدر در شرق کشور به هویت (الف-ع) است، که با هویت های جعلی به خارج از کشور متواری گردیده بود بصورت ویژه شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سردار شجاعی نسب بیان کرد: سرکرده اصلی باند موادمخدر تحت رصد اطلاعاتی و فنی قرار داشته تا اینکه با تلاش های مستمر ماموران، نهایتا پس از گذشت ۷ سال، محل اختفای وی در شهر زاهدان شناسایی که با همکاری ماموران مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه نامبرده دستگیر شد.