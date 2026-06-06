عراق تروریستهای تجزیهطلب ضد ایران را اخراج میکند
به گزارش تابناک، شبکه خبری العربیه به نقل از یک مقام عراقی گزارش داد دولت بغداد قصد دارد با هماهنگی مسئولان کردستان عراق، تروریستهای تجزیهطلب ضد ایران را به صورت کامل اخراج کند.
این در حالی است که پیش از این بارها عراق تأکید کرده به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور، حمله و تعرضی به خاک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به تازگی از مقامات عراقی خواست که در پی تشدید درگیریهای نظامی در منطقه، تدابیر لازم را برای جلوگیری از نفوذ گروههای تروریستی به مرزهای دو کشور اتخاذ کنند.
باقری در گفتوگو با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، از این مقام عراقی خواست تا بر اساس توافقنامه امنیتی امضا شده بین بغداد و تهران، اقدامات لازم را برای جلوگیری از نفوذ تروریستها انجام دهد.
الاعرجی هم گفت که عراق به تلاشهای دیپلماتیک خود با طرفهای مختلف برای مهار بحران، توقف تنش و بازگشت به مسیر گفتوگو ادامه میدهد.
وی همچنین خبر داد شمار بیشتری از نیروهای پیشمرگه کُرد به نوار مرزی اعزام شدند تا کنترل بیشتری بر بخش مرزی از سمت اربیل داشته باشند.
خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تروریستهای ضد ایرانی، درباره حمله احتمالی به نیروهای امنیتی ایران، با مسئولان آمریکایی مشورت کرده بودند.