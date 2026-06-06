پزشکیان: امروز بیش از هر زمان به مدارا و همبستگی نیاز داریم
رئیسجمهور گفت: امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۳۹| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در سالروز میلاد امام کاظم (ع)، نوشت: «مَن کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ کَفَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ»؛ میلاد اسوه صبر و تحمل، امام موسی کاظم علیه السلام یادآور این است که جامعه با خشم، پرخاش و دوقطبیسازی پیش نمیرود. امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.»
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