صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتخابات شورای امنیت و افول نفوذ سنتی قدرت‌های غربی

مهم‌ترین اتفاق این انتخابات، موفقیت تاریخی قرقیزستان بود. این کشور پس از چهار دور رقابت فشرده، با اختلاف قابل توجهی فیلیپین را شکست داد و به نخستین کشور آسیای مرکزی تبدیل شد که به عضویت غیر دائم شورای امنیت درمی‌آید. این موفقیت نه تنها یک دستاورد مهم دیپلماتیک برای قرقیزستان از زمان استقلال آن به شمار می‌رود، بلکه خلأ نمایندگی آسیای مرکزی در شورای امنیت را نیز پر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۳۴
| |
1769 بازدید
انتخابات شورای امنیت و افول نفوذ سنتی قدرت‌های غربی

 

به گزارش تابناک؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً اتریش، قرقیزستان، پرتغال، ترینیداد و توباگو و زیمبابوه را به عنوان اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت انتخاب کرد. این انتخابات با چند اتفاق قابل توجه همراه بود؛ قرقیزستان برای نخستین بار موفق به کسب کرسی شد، آلمان برای اولین بار در انتخابات شکست خورد و فیلیپین نیز در منطقه آسیا و اقیانوسیه ناکام ماند. این جابه‌جایی صرفاً یک تغییر معمول در ترکیب اعضای شورای امنیت نیست، بلکه نشان‌دهنده تحولی عمیق در چشم‌انداز حکومت جهانی و برجسته‌کننده روند‌های جدید در چندجانبه‌گرایی است.

مهم‌ترین اتفاق این انتخابات، موفقیت تاریخی قرقیزستان بود. این کشور پس از چهار دور رقابت فشرده، با اختلاف قابل توجهی فیلیپین را شکست داد و به نخستین کشور آسیای مرکزی تبدیل شد که به عضویت غیر دائم شورای امنیت درمی‌آید. این موفقیت نه تنها یک دستاورد مهم دیپلماتیک برای قرقیزستان از زمان استقلال آن به شمار می‌رود، بلکه خلأ نمایندگی آسیای مرکزی در شورای امنیت را نیز پر می‌کند.

کشور‌های همسایه آسیای مرکزی این موفقیت را تبریک گفته و اهمیت آن را برای همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای مورد تأکید قرار داده‌اند. انتخاب همزمان کشور‌هایی مانند زیمبابوه و ترینیداد و توباگو نیز ترکیب جغرافیایی شورای امنیت را متوازن‌تر کرد و به مناطقی مانند آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی که پیش‌تر نفوذ کمتری داشتند، فرصت بیشتری برای طرح دیدگاه‌های خود داد.

در مقابل، خروج غیرمنتظره آلمان قرار داشت. آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا و از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی سازمان ملل، در شش انتخابات قبلی خود همواره پیروز شده بود، اما حذف آن در دور نخست، پدیده‌ای قابل توجه بود که وزیر امور خارجه این کشور آن را «شکستی خردکننده» توصیف کرد.

فیلیپین نیز که در منطقه آسیا و اقیانوسیه موفق به کسب کرسی نشد، علت ناکامی خود را اختلافات و تنش‌های داخلی میان جناح‌های سیاسی عنوان کرد و معتقد بود که این وضعیت به وجهه بین‌المللی و توان رقابت دیپلماتیک این کشور آسیب زده است. این دو شکست نشان می‌دهد که رأی‌گیری در سازمان ملل دیگر صرفاً بر پایه قدرت اقتصادی یا نفوذ مالی انجام نمی‌شود و کشور‌ها بیش از گذشته به اعتبار دیپلماتیک، ثبات سیاسی و رویکرد فراگیر نامزد‌ها توجه می‌کنند.

این انتخابات نمونه‌ای روشن از افزایش نقش کشور‌های جنوب جهانی است. شورای امنیت سال‌ها با انتقاد‌هایی درباره عدم توازن در نمایندگی مواجه بوده و نفوذ کشور‌های غربی در آن بیش از اندازه ارزیابی شده است، در حالی که کشور‌های در حال توسعه سهم کمتری داشته‌اند.

اکنون تلاش مشترک اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های کوچک و متوسط، الگوی سنتی توزیع کرسی‌ها را به چالش کشیده و نظام حکمرانی جهانی را به سمت ساختاری متوازن‌تر سوق داده است. به گفته برخی پژوهشگران حوزه دیپلماسی، این تحول نشانه‌ای مثبت از تغییرات در نظام بین‌الملل و عاملی برای شکل‌گیری حکمرانی جهانی متعادل‌تر و پایدارتر است.

سازمان ملل متحد اکنون در مقطع مهمی از انتقال رهبری و اصلاحات قرار دارد و روند انتخاب رئیس مجمع عمومی و دبیرکل نیز در حال پیگیری است. چین همواره از چندجانبه‌گرایی حمایت کرده و بر حفظ منشور سازمان ملل و رعایت انصاف در فرآیند‌های انتخاباتی تأکید داشته است.

انتخابات اخیر شورای امنیت بار دیگر نشان داد که اتحاد‌های تقابلی و دیپلماسی مبتنی بر منافع محدود، دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست. مشورت برابر، همکاری فراگیر و برد-برد و توجه به مطالبات همه طرف‌ها، به تدریج به محور اصلی چندجانبه‌گرایی در عصر جدید تبدیل می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فیلیپین قرقیزستان شورای امنیت دیپلماتیک
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا آلمان از کرسی شورای امنیت بازماند؟
گروسی: ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده‌اند
بقایی در واکنش به ادعای ترامپ دربارهٔ خارج‌کردن اورانیوم
واکنش بقائی به ناکامی آلمان در عضویت در شورای امنیت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mJ4
tabnak.ir/005mJ4