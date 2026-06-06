وزیر کشور پاکستان در راه تهران

سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان که گفته شده بود قرار است به ایران سفر کند، دقایقی پیش لاهور را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان که گفته شده بود قرار است به ایران سفر کند، دقایقی پیش لاهور را به مقصد تهران ترک کرد. با تایید سفر «سید محسن رضا نقوی» به کشورمان تاکید کرد که جزییات این سفر و برنامه های وزیر کشور پاکستان متعاقباً اعلام خواهد شد.