دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد که رشد تقاضای نفت با وجود درگیری‌های خاورمیانه همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، هیثم الغیص در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ با اشاره به برآوردهای پیشین اوپک، گفت که این سازمان پیش‌بینی می‌کند که با وجود درگیری‌های خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز، رشد بالای تقاضای نفت همچنان ادامه یابد.

الغیص افزود: با وجود تمام تفسیرهای موجود مبنی بر کاهش تقاضای نفت، هنوز نشانه‌ای از افت تقاضا مشاهده نکرده‌ایم. رشد بالای یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تقاضا در سال جاری میلادی همچنان ادامه دارد.

الغیص همچنین اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نباید تحت‌تأثیر رویدادهای مقطعی در نقاط مختلف جهان قرار گیرد. ما باید پیش از این رویدادها سرمایه‌گذاری کنیم تا برای تقاضای آینده آماده باشیم.