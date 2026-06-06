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بیانیه ایران درباره نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا

وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نقض مجدد آتش‌بس توسط آمریکا اعلام کرد: آمریکا نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت همه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۱۷
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بیانیه ایران درباره نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز (شنبه) ۱۶ خردادماه در پی نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، که مأموریت آنها صیانت از امنیت مرز‌های کشور و امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی است، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.
 
* بی اعتنایی کامل هیأت حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل
در بیانیه مذکور عنوان شده است: این اقدام که در ادامه رفتار‌های خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هیأت حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. وزارت امور خارجه تصریح کرده است: نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات می‌کند که این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت همه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.
 
* دعوت از کشور‌های منطقه به رعایت اصل حسن همجواری
در این بیانیه عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق ذاتی و مشروع کشور برای دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید: بر این اساس وزارت امور خارجه موکداً کشور‌های منطقه را به رعایت اصل حسن همجواری و پایبندی به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر خودداری از اجازه دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا می‌خواند. در پایان این بیانیه عنوان شده است: وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهاد‌های مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به تداوم نقض آشکار آتش‌بس و اقدام غیرقانونی آمریکا واکنش فوری و مؤثر نشان داده و از عادی سازی فزاینده نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کنند.
 
روابط عمومی سپاه هم در این باره در بیانیه‌ای اعلام کرد: ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطار‌های مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیرقانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش‌ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناور‌ها متخلف به عقب برگشتند. به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپاد‌های آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا به نام‌های علی‌السالم کویت و تأسیسات مهم باقی‌مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند. به دشمن متجاوز و کودک کش اخطار می‌کنیم در صورت تکرار این شرارت‌ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته‌شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود. وزارت امور خارجه ۱۳ خردادماه هم در بیانیه‌ای حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی در قشم را شدیدا محکوم کرده بود.

 

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وزارت خارجه سیدعباس عراقچی نقض آتش بس آمریکا امنیت کشتیرانی
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