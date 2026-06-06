به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز (شنبه) ۱۶ خردادماه در پی نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، که مأموریت آنها صیانت از امنیت مرز‌های کشور و امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی است، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.

* بی اعتنایی کامل هیأت حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

در بیانیه مذکور عنوان شده است: این اقدام که در ادامه رفتار‌های خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هیأت حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. وزارت امور خارجه تصریح کرده است: نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات می‌کند که این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت همه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.

* دعوت از کشور‌های منطقه به رعایت اصل حسن همجواری

در این بیانیه عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق ذاتی و مشروع کشور برای دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید: بر این اساس وزارت امور خارجه موکداً کشور‌های منطقه را به رعایت اصل حسن همجواری و پایبندی به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر خودداری از اجازه دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا می‌خواند. در پایان این بیانیه عنوان شده است: وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهاد‌های مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به تداوم نقض آشکار آتش‌بس و اقدام غیرقانونی آمریکا واکنش فوری و مؤثر نشان داده و از عادی سازی فزاینده نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کنند.

روابط عمومی سپاه هم در این باره در بیانیه‌ای اعلام کرد: ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطار‌های مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیرقانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش‌ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناور‌ها متخلف به عقب برگشتند. به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپاد‌های آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا به نام‌های علی‌السالم کویت و تأسیسات مهم باقی‌مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند. به دشمن متجاوز و کودک کش اخطار می‌کنیم در صورت تکرار این شرارت‌ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته‌شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود. وزارت امور خارجه ۱۳ خردادماه هم در بیانیه‌ای حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی در قشم را شدیدا محکوم کرده بود.