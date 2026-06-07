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صمصامی در گفتگو با تابناک خبر داد؛

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، راهکار‌های چهارگانه‌ای را برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های برنامه هفتم ارائه کردند. از اعلام آمادگی و تجدید بیعت برای لبیک عملی به اجرایی کردن مطالبات مقام معظم رهبری در حل مشکلات اقتصادی
کد خبر: ۱۳۷۷۳۱۶
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۵۰

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای مهم توسط جمعی از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری خبر داد.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از اعلام آمادگی و تجدید بیعت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای لبیک عملی به اجرایی کردن مطالبات مقام معظم رهبری در حل مشکلات اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، به تدوین و ارسال نامه‌ای با محوریت اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی توسط ده‌ها نماینده مجلس خطاب به حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اشاره داشت و گفت: در این نامه به چهار محور اصلی، یعنی «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات‌ساز «میخکوب خزنده»»، «پایان دادن به دلار‌سازی فروش منابع ملی در داخل کشور»، «اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله با سفته‌بازی» و «مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به‌طور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند» اشاره شده است.

صمصامی تأکید کرد: این موارد که همسو با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم است، نیازمند اراده‌ای است که از «محافظه‌کاری» عبور کرده باشد.

در ادامه متن کامل نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب را می خوانید؛

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی

باسمه تعالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی)

با اهدای سلام و تحیات و افره و تقدیم ارادت خالصانه

«در پرتو رهنمودهای حضرت عالی در پیام نوروزی ۱۴۰۵ که روزنۀ امید دشمن را بهره‌گیری از ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی دانستید و نیز در پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵ به مناسبت سال روز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم که تاکید فرمودید : «مصوبات مجلس باید با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امید آفرینی و آینده‌سازی کشور باشد»

ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تجدید بیعت و اعلام آمادگی برای لبیک عملی به این مطالبات، نکاتی را به عنوان برنامه و تعهد تقنینی و نظارتی عرضه می‌داریم.

ما بر این باوریم که مجلس دوازدهم تنها در صورتی می‌تواند در تراز این مطالبۀ بزرگ عمل کند که با شجاعت و فاصله‌گیری از محافظه‌کاری حاکم، به متنِ مسائلِ واقعیِ کشور بازگردد. امروز روشن شده است که امید اجتماعی نه با تعارفات سیاسی، بلکه با تصمیمات شجاعانه و اصلاح ریل‌های غلط اقتصادی احیا خواهد شد. در همین راستا، از ابتدای مجلس دوازدهم، ما به عنوان بخشی از نمایندگان دغدغه‌مند تلاش کردیم با ارائه بسته‌های کارشناسی، مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کنیم. در همین راستا در مرداد ۱۴۰۳ هم‌زمان با آغاز دولت چهاردهم، بستۀ اصلاح سیاستهای ارزی با امضای ۱۳۰ نفر از نمایندگان، خطاب به رئیس جمهور محترم، تقدیم دولت شد. قطع به یقین اگر راهکارهای ارائه شده، به جای حاشیه رانده شدن اجرایی می‌شد، کشور شاهد تورم‌های افسار گسیخته، تشدید نارضایتی عمومی و وقایع تلخ دی ماه ۱۴۰۴ نمی‌شد و دشمن متجاوز فرصت نمی‌یافت تا بر موج اعتراضات معشیتی سوار شود.

امروز ما نه برای گذشته، بلکه برای آینده، بار دیگر بر ضرورت بازگشت به آن محورهای اصولی تاکید داریم :

1-  اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات ساز «میخکوب خزنده».

2-  پایان دادن به دلار سازی فروش منابع ملی در داخل کشور.

3-  اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پولشویی و پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادر کنندگان غیر نفتی و مقابله با سفته بازی.

4- مبارزه جدی با پدیدۀ نفوذ در عرصه‌های سیاستگذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به طور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند.

این موارد که دقیقا همسو با سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم است نیازمند اراده ای است که از «محافظه کاری» عبور کرده باشد. همچنین طرح «تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید» که ماه هاست در نوبت بررسی مانده، باید از انجماد خارج شود. الویت بخشی به این طرح می تواند مانع از آن شود تا مطالبات مردم در پیچ و خم های بروکراسی تعمدی گرفتار شود.

مجلس تراز انقلاب، تجلی گاه توازن میان «حفظ استقلال قوه مقننه» و «هم افزایی سازنده با سایر قوا» است؛ توازنی که محور آن، خدمت بی‌وقفه به مردم و رفع گره‌های معشیتی است. ما متعهدیم در تمامی نطق‌ها و مصوبات، منافع کلان ملی را بر هرگونه ملاحظه‌ی جناحی مرجح دانسته و با رویکرد «مسئله محوری»، برای زدودن رنج‌های مردم بکوشیم از منظر ما «وحدت ملی» که حضرت عالی بر آن تاکید فرموده‌اید، مستقیما با بهبود وضعیت معیشتی مردم گره خورده است؛ چرا که رفاه عمومی و آرامش اقتصادی، مستحکم ترین دژ در برابر تفرقه و زمینه ساز ناکامی توطئه‌های دشمنان است.

با استعانت از خداوند متعال و با تمسک به دعای خیر حضرت عالی، عهد می بندیم که این مجلس نهادی بالنده در مسیر تحقق مطالبات مردم و «پیشران امید» در کشور باشد. ما بر آنیم تا با بازگشت به این محورهای تحول آفرین و پاسداشت آرمانهای بلند نظام اسلامی دین خود را به خون مطهر شهدا و به ویژه به راه و منش آن قائد شهید و عالی قدرمان «طاب ثراه» که با مجاهداتهای بی بدیل خود ستونهای استوار انقلاب را مستحکم گرداندند، به شایستگی ادا نماییم. امید آنکه در این مسیر خطیر، همواره مشمول هدایتها و دعای خیر حضرت عالی باشیم.»

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 

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حسین صمصامی رهبر انقلاب اقتصاد ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
43
پاسخ
بسم الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مجلس که بارها راهکار داده، دولت توجه نمیکند
در همین نامه گفته شده ۱۳۰ نماینده راه نشان دادند، دولت توجه نکرد
باید موقع رای دادن توجه کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۱۲:۱۶
این راهکارها فقط و فقط در راستای منافع فردی و حزبی هست و ملت هیچ جایگاهی در اون ندارن. بارها این امر تجربه شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پس یعنی اینکه تا الان هیچ کاری نمی‌کردند ، فاتحه اقتصاد را همه با هم بخوانید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
41
پاسخ
باید برای برداتشن تحریم ها و تقویت تولید ملی و ثبات ارزی گام برداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
79
پاسخ
مجلس؟ راهکار؟
پاسخ ها
محمود سالمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چه ایرادی دارد که دولت به راهکار مجلس توجه کند؟
فعلا که رئیس جمهور و رئیس مجلس وفاق کردند روی گرانسازی
کسی توجهی به راهکار نمایندگان نکرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نماینده های اقتصادی مجلس سواد اقتصادی ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اولا تاکنون مجلس به غیر از حرافی بعضی از مجلسیان راهکاری ارائه نکرده ثانیا راهکاری به تفع مردم مصوب و دولت را وادار به اجرای آن کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
40
پاسخ
یکی مهمترین راهکار های داخلی منضبط کردن بانک ها در ورودی ها و خروجی ها و پرداخت های بی حساب کتاب درون سیستم بانکی است
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
همه مردم کارمند بانک باشند تا حداقل در چپاول جیب همه سهیم باشیم
چرا فق ط کارکنان بانکها پول مردم به یغما ببرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
35
22
پاسخ
انصافا دکتر صمصامی بین نماینده ها با برنامه اقتصادی حرف میزنه و طرح های حمایتی خوبی داره و باید توجه بشه. خیلیا فقط بدون عدد و آمار و کلی حرف میزنن ولی امثال صمصامی با طرح و برنامه و دیتای دقیق هستن
پاسخ ها
بهزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تنها کسی که میتواند اقتصاد ایران را نجات دهد، صمصامی است.
به همتی و مدتی زاده و خاندوزی و امثالهم هیچ امیدی نیست، آنها فقط گران کردن بلدند
امیرجون
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
صمصامی ادم بسیار با سواد و انقلابی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
صمصامی بجای حرف خوب! بهتره طرح‌هایش را برای مصوب در صحن علنی مجلسبه هیئت رئیسه ارائه دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
35
پاسخ
باید جلویگری ویژه خواری بانک های خصوصی و خصولتی ها در بخش های پتروشیمی و نفتی به سرعت گرفته بشه و حقوق مردم جهانی و واقعی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
27
12
پاسخ
نیازی به این نامه نبود، فرامین رهبری را با گوش جان اجرا کنید و به وظیفه تان عمل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
12
پاسخ
آقای صمصامی! به جای نامه پراکنی به وظایف ذاتی خود عمل کنید و چهار راهکار مورد نظر را در مجلس مصوب کنید. با انجام این کار مقام معظم رهبری هم خوشنود خواهند شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چی میگی؟ تنها راهکار حمایت از اقتصاد آزاد هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
,حرف بدی زدم که به تریج قبایت برخورد؟! خواستم به جو دادن الکی این به اصطلاح اقتصاددان پاسخ دهم. در مدت این چند سال مجلسی بودن (نمیگم نماینده بودن) این آقا دو خط طرح اقتصادی که به نفع مردم باشه در مجلس ارائه برای اردیبهشت ارائه کرده؟
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
26
پاسخ
یکبار در جمعی دکتر صمصامی میگفت ظرف ۴ ماه میتوان اقتصاد را رونق داد و قیمت مسکن و خودرو را به زیر نصف رساند.
آن موقع دلار ۷۰ هزار تومان بود.
اگر راهکار وجود دارد، چرا دولت و رهبری هیچ توجهی به این راهکارها نمیکنند؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگر راهکاری وجود،داشت ، برای انجام وظیفه هم شده به مجلس ارائه می‌کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
22
پاسخ
صمصامی فقط حرف میزنه در عمل کارها سختی و مشکلات خودش را داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اتفاقا طرح تقویت پول ملی را به مجلس ارائه داد، با لابی دولت در کمیسیون اقتصادی رای نیاورد! نامه ایشان به همراه 130 نماینده مجلس به رئیس دولت، رئیس مجلس و جلسه سران قوا موجوده!
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