نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامهای مهم توسط جمعی از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری خبر داد.
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار تابناک از اعلام آمادگی و تجدید بیعت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای لبیک عملی به اجرایی کردن مطالبات مقام معظم رهبری در حل مشکلات اقتصادی خبر داد.
وی با اشاره به مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور در شرایط کنونی، به تدوین و ارسال نامهای با محوریت اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی توسط دهها نماینده مجلس خطاب به حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای اشاره داشت و گفت: در این نامه به چهار محور اصلی، یعنی «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثباتساز «میخکوب خزنده»»، «پایان دادن به دلارسازی فروش منابع ملی در داخل کشور»، «اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله با سفتهبازی» و «مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصههای سیاستگذاری اقتصادی که قائد شهیدمان بهطور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند» اشاره شده است.
صمصامی تأکید کرد: این موارد که همسو با سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم است، نیازمند ارادهای است که از «محافظهکاری» عبور کرده باشد.
در ادامه متن کامل نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب را می خوانید؛
باسمه تعالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی)
با اهدای سلام و تحیات و افره و تقدیم ارادت خالصانه
«در پرتو رهنمودهای حضرت عالی در پیام نوروزی ۱۴۰۵ که روزنۀ امید دشمن را بهرهگیری از ضعفهای اقتصادی و مدیریتی دانستید و نیز در پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵ به مناسبت سال روز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم که تاکید فرمودید : «مصوبات مجلس باید با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امید آفرینی و آیندهسازی کشور باشد»
ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تجدید بیعت و اعلام آمادگی برای لبیک عملی به این مطالبات، نکاتی را به عنوان برنامه و تعهد تقنینی و نظارتی عرضه میداریم.
ما بر این باوریم که مجلس دوازدهم تنها در صورتی میتواند در تراز این مطالبۀ بزرگ عمل کند که با شجاعت و فاصلهگیری از محافظهکاری حاکم، به متنِ مسائلِ واقعیِ کشور بازگردد. امروز روشن شده است که امید اجتماعی نه با تعارفات سیاسی، بلکه با تصمیمات شجاعانه و اصلاح ریلهای غلط اقتصادی احیا خواهد شد. در همین راستا، از ابتدای مجلس دوازدهم، ما به عنوان بخشی از نمایندگان دغدغهمند تلاش کردیم با ارائه بستههای کارشناسی، مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کنیم. در همین راستا در مرداد ۱۴۰۳ همزمان با آغاز دولت چهاردهم، بستۀ اصلاح سیاستهای ارزی با امضای ۱۳۰ نفر از نمایندگان، خطاب به رئیس جمهور محترم، تقدیم دولت شد. قطع به یقین اگر راهکارهای ارائه شده، به جای حاشیه رانده شدن اجرایی میشد، کشور شاهد تورمهای افسار گسیخته، تشدید نارضایتی عمومی و وقایع تلخ دی ماه ۱۴۰۴ نمیشد و دشمن متجاوز فرصت نمییافت تا بر موج اعتراضات معشیتی سوار شود.
امروز ما نه برای گذشته، بلکه برای آینده، بار دیگر بر ضرورت بازگشت به آن محورهای اصولی تاکید داریم :
1- اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات ساز «میخکوب خزنده».
2- پایان دادن به دلار سازی فروش منابع ملی در داخل کشور.
3- اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پولشویی و پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادر کنندگان غیر نفتی و مقابله با سفته بازی.
4- مبارزه جدی با پدیدۀ نفوذ در عرصههای سیاستگذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به طور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند.
این موارد که دقیقا همسو با سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم است نیازمند اراده ای است که از «محافظه کاری» عبور کرده باشد. همچنین طرح «تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید» که ماه هاست در نوبت بررسی مانده، باید از انجماد خارج شود. الویت بخشی به این طرح می تواند مانع از آن شود تا مطالبات مردم در پیچ و خم های بروکراسی تعمدی گرفتار شود.
مجلس تراز انقلاب، تجلی گاه توازن میان «حفظ استقلال قوه مقننه» و «هم افزایی سازنده با سایر قوا» است؛ توازنی که محور آن، خدمت بیوقفه به مردم و رفع گرههای معشیتی است. ما متعهدیم در تمامی نطقها و مصوبات، منافع کلان ملی را بر هرگونه ملاحظهی جناحی مرجح دانسته و با رویکرد «مسئله محوری»، برای زدودن رنجهای مردم بکوشیم از منظر ما «وحدت ملی» که حضرت عالی بر آن تاکید فرمودهاید، مستقیما با بهبود وضعیت معیشتی مردم گره خورده است؛ چرا که رفاه عمومی و آرامش اقتصادی، مستحکم ترین دژ در برابر تفرقه و زمینه ساز ناکامی توطئههای دشمنان است.
با استعانت از خداوند متعال و با تمسک به دعای خیر حضرت عالی، عهد می بندیم که این مجلس نهادی بالنده در مسیر تحقق مطالبات مردم و «پیشران امید» در کشور باشد. ما بر آنیم تا با بازگشت به این محورهای تحول آفرین و پاسداشت آرمانهای بلند نظام اسلامی دین خود را به خون مطهر شهدا و به ویژه به راه و منش آن قائد شهید و عالی قدرمان «طاب ثراه» که با مجاهداتهای بی بدیل خود ستونهای استوار انقلاب را مستحکم گرداندند، به شایستگی ادا نماییم. امید آنکه در این مسیر خطیر، همواره مشمول هدایتها و دعای خیر حضرت عالی باشیم.»
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در همین نامه گفته شده ۱۳۰ نماینده راه نشان دادند، دولت توجه نکرد
باید موقع رای دادن توجه کنیم
این راهکارها فقط و فقط در راستای منافع فردی و حزبی هست و ملت هیچ جایگاهی در اون ندارن. بارها این امر تجربه شده
فعلا که رئیس جمهور و رئیس مجلس وفاق کردند روی گرانسازی
کسی توجهی به راهکار نمایندگان نکرده
چرا فق ط کارکنان بانکها پول مردم به یغما ببرند
به همتی و مدتی زاده و خاندوزی و امثالهم هیچ امیدی نیست، آنها فقط گران کردن بلدند
آن موقع دلار ۷۰ هزار تومان بود.
اگر راهکار وجود دارد، چرا دولت و رهبری هیچ توجهی به این راهکارها نمیکنند؟!!