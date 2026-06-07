توافق احتمالی در بهترین حالت «نیمبند» خواهد بود / آمریکا با روشهای سنتی و فریبکارانه رفتار میکند
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، با اشاره به روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و همچنین نقض آتش بس از سوی آمریکا، اظهار کرد: از همان زمان مطرح شدن آتشبس از سوی آمریکاییها، جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی واشنگتن به تعهدات خود تردیدهای جدی داشت. این بیاعتمادی نیز خیلی زود با نقض مکرر آتشبس و تداوم اقدامات خصمانه از سوی طرف مقابل اثبات شد.
آمریکا با روش های سنتی و فریبکارانه رفتار می کند
وی افزود: آمریکاییها همچنان با همان روشهای سنتی و فریبکارانه گذشته در قبال ایران رفتار میکنند. پیش از جنگ شاید برخی از این روشها تا حدودی کارآمد بود، اما پس از تحولات اخیر و مقاومت ایران در عرصههای مختلف، دیگر امکان بهرهبرداری از آن شیوهها وجود ندارد. اکنون واشنگتن از یک سو تلاش میکند موضوع مذاکره را برجسته کند و از سوی دیگر با اقدامات نظامی و فشارهای امنیتی به دنبال وادار کردن ایران به حضور در مذاکرات از موضع ضعف است.
مالکی با اشاره به نقش میانجیها در انتقال پیامها میان دو طرف گفت: این موضوع به صراحت به طرف پاکستانی نیز منتقل شده و آنها نیز نسبت به رفتارهای متناقض دولت آمریکا آگاهی دارند. فشارهای سیاسی و نظامی اخیر آمریکا نشان میدهد که هدف اصلی واشنگتن کسب امتیاز از ایران است؛ موضوعی که جمهوری اسلامی ایران به خوبی آن را درک کرده و نسبت به آن هوشیار است.
میز مذاکره جمع نشده است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی میز مذاکره جمع نشده و همچنان برقرار است، اما واقعیت این است که طرف آمریکایی برای پیشبرد مذاکرات اشتیاق بیشتری نشان میدهد، در حالی که طرف ایرانی به دلیل تجربههای گذشته و بیاعتمادی موجود، رغبت چندانی از خود بروز نمیدهد. نگاه غالب در ایران این است که نتایج تحولات میدانی را نمیتوان صرفاً پشت میز مذاکره تعیین کرد و آمریکا تلاش دارد آنچه را در میدان به دست نیاورده، از مسیر مذاکره یا فشارهای اقتصادی دنبال کند.
تاکید مجلس بر رعایت کامل خطوط قرمز ایران است
وی با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی با دستگاه دیپلماسی کشور گفت: در هفتههای اخیر نشستهای متعددی با وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکرهکننده برگزار شده و آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات و همچنین پروندههای منطقهای از جمله لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید اصلی مجلس نیز بر رعایت کامل خطوط قرمز و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در هرگونه روند مذاکرهای است.
اگر توافقی هم حاصل شود نیم بند خواهد بود
مالکی تصریح کرد: حتی اگر توافقی میان طرفین حاصل شود، با توجه به شرایط موجود و رفتارهای متناقض آمریکا، این توافق در مرحله نخست توافقی محدود و نیمبند خواهد بود و مسیر گفتوگوها در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.
به گفته وی، تداوم همزمان مذاکرات و اقدامات نظامی از سوی آمریکا، کار را برای دستیابی به یک توافق پایدار و جامع دشوارتر کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با بحث محاصره دریایی و همچنین تنوع بخشی به مسیرها و کریدورهای واردات و صادرات در کشور، تصریح کرد: در ماههای اخیر اقدامات قابل قبولی در این حوزه انجام شده و شخص رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد پیگیر موضوع هستند، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان تصمیمگیریهای کلان و اجرای میدانی وجود دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه ظرفیت کمنظیری برای توسعه تجارت منطقهای دارد، اما زمانی که نوبت به اجرا میرسد، موانع متعدد اداری و بروکراسیهای دستوپاگیر در مرزها و گلوگاههای اقتصادی مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میشود.
به گفته مالکی، در سفر اخیر رئیسجمهور به پاکستان که بنده نیز در آن سفر حضور داشتم، نیز اسناد و توافقات متعددی برای توسعه همکاریهای اقتصادی امضا شد و طرف پاکستانی آمادگی خود را برای تأمین کالاهای مورد نیاز ایران اعلام کرد، اما برخی موانع داخلی همچنان اجازه بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها را نمیدهد.
دستگاه های اقتصادی با آرایش متناسب با جنگ اقتصادی فعالیت کنند
نماینده مردم زاهدان در مجلس با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی گمرکات و مدیریت یکپارچه مرزها تصریح کرد: شرایط امروز کشور اقتضا میکند دستگاههای اقتصادی با آرایش متناسب با جنگ اقتصادی فعالیت کنند. در حالی که دشمن در حوزه اقتصادی به دنبال اعمال فشار است، نمیتوان با روالهای عادی و زمانبر اداری کشور را مدیریت کرد. باید سرعت تصمیمگیری، تسهیل تجارت و حذف مقررات مزاحم در اولویت قرار گیرد.
نباید اجازه داد آمریکا از مسیر فشارهای اقتصادی امتیاز بگیرد
مالکی گفت: آمریکاییها در حوزههای مختلف از جمله عرصه نظامی، دریایی و امنیتی نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و نباید اجازه داد از مسیر فشارهای اقتصادی امتیاز بگیرند. توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و مرزی و استفاده حداکثری از ظرفیت همسایگان میتواند اثرگذاری هرگونه محاصره یا محدودیت تجاری را به حداقل برساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز ناشی از ضعف نظارت و برخی نابسامانیهای داخلی است و تیم اقتصادی دولت باید با نگاه ویژه و متناسب با شرایط موجود، برای کنترل بازار، کاهش موانع تجاری و فعالسازی ظرفیتهای مرزی کشور اقدامات مؤثرتری انجام دهد تا دشمن نتواند از جبهه اقتصاد علیه ملت ایران بهرهبرداری کند.