عکس: «جشنواره جوانان و هوانوردی» در ازمیر ترکیه
جشنواره «جوانان و هوانوردی» به مناسبت صد و پانزدهمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی ترکیه به ابتکار وزارت دفاع این کشور در شهر ازمیر آغاز شد؛ رویدادی که با پرواز نمایشی بالگرد بومی «گوکبِی» همراه بود.
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برچسبها:عکس بین الملل جشنواره جوانان و هوانوردی ترکیه ازمیر
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