صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۸
بازدید: ۲۱۵۰

عکس: «جشنواره جوانان و هوانوردی» در ازمیر ترکیه

جشنواره «جوانان و هوانوردی» به مناسبت صد و پانزدهمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی ترکیه به ابتکار وزارت دفاع این کشور در شهر ازمیر آغاز شد؛ رویدادی که با پرواز نمایشی بالگرد بومی «گوک‌بِی» همراه بود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشنواره جوانان و هوانوردی ترکیه ازمیر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.