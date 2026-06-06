عکس: «جشنواره جوانان و هوانوردی» در ازمیر ترکیه

جشنواره «جوانان و هوانوردی» به مناسبت صد و پانزدهمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی ترکیه به ابتکار وزارت دفاع این کشور در شهر ازمیر آغاز شد؛ رویدادی که با پرواز نمایشی بالگرد بومی «گوک‌بِی» همراه بود.