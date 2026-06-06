تابناک گزارش می دهد؛
سفرههای نسیه، وعدههای نقد/ چرا حق قانونی گندمکار در راهروهای بودجه گم شد؟
فرآیند خرید تضمینی گندم که قرار بود ضامن امنیت غذایی کشور باشد، با تعللهای مکرر در پرداخت مطالبات، عملاً به یک بحران معیشتی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۶| |
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کشاورزی که ۵۵ روز پیش محصول استراتژیک خود را به سیلوها سپرده، امروز در میان چرخدندههای بدهی و هزینههای معیشت خرد میشود که این گزارش، روایتی است از وعدههایی که نقد نشدند و سیاستی که به جای حمایت، تیشه به ریشه خودکفایی میزند.
۱۱ همت پرداخت، ۴۰ همت ادعا!
یکی از جدیترین انتقاداتی که دراین خصوص مطرح است تناقضگوییهای آماری است به طوری که آمارهای رسمی از واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب بخشی از کشاورزان خبر میدهد، درحالی که برخی منابع خبری دیگر از پرداخت ۴۰ همت سخن میگویند که این سردرگمی آماری نشاندهنده نبود شفافیت در بدنه اجرایی است.
اما در این میان رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد: هنوز بخش عمده مطالبات پرداخت نشده است و تا این لحظه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده است.حدود ۴۰ همت از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است و پس از ۵۵ روز از برداشت و تحویل محصول گندمکاران، هنوز اقدام مؤثری در زمینه پرداخت مطالبات آنان صورت نگرفته است.پرداخت مطالبات گندم کاران در روزهای آینده انجام خواهد شد. هنوز زمان مشخصی برای پرداخت باقیمانده مطالبات تعیین نشده است.
اما پرسش اساسی اینجاست که اگر ۴۰ همت پرداخت شده، چرا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنان از عدم اقدام مؤثر و بلاتکلیفی بخش عمده مطالبات پس از ۵۵ روز تحویل محصول سخن میگویند؟
به نظر می رسد این بدقولیهای مکرر، تبعات سنگینی دارد و زمانی که کشاورز نقدینگی دریافت نکند، محصول خود را به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به دلالان یا برای مصرف خوراک دام به فروش می رسانند که ادامه این روند به شکست سیاست «خودکفایی گندم» و تحمیل هزینههای گزاف واردات به دولت در آیندهای نزدیک نزدیک خواهد شد.
کرامت کشاورز، قربانی بروکراسی
اما تأخیر در پرداخت مطالبات، صرفاً یک مسأله مالی نیست؛ بلکه نادیده گرفتن کرامت انسانی قشری است که امنیت غذایی کشور را تأمین میکند بنابراین تبدیل کردن «حق قانونی» گندمکار به یک «خبر انتظار» و حواله دادن آنها به «روزهای آینده» بدون تعیین زمان دقیق، نشاندهنده شکاف عمیق میان واقعیتهای مزارع و میزهای مدیریتی است. دولت باید پاسخ دهد که چرا در اوج فصل برداشت، بودجهای که باید صرف استراتژیکترین کالای کشور شود، در پیچ و خمهای اداری بلاتکلیف مانده است؟
گزارش خطا
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هزار وعده خوبان یکی عمل نکنند! مانند افزایش مبلغ کالابرگ که به وعده تخفیف در بعضی!!! از کالاهای اساسی تقلیل یافت. آنهم بشود یا نشود.
آدم وقتی از ترکیه میاد ایران و تو ایران سفر میکنه میبینه بزرگترین مشکل این سرزمین کمبود آب و بخار آبه. ما باید آب دریای مازندران رو بکشیم پایین، آب خلیج فارس رو بکشیم بالا، و چند صد یا هزاران دریاچه کوچک در وسط ایران بسازیم و پروژه ایران رود رو انجام بدیم. بخار حاصل از این دریاچه ها از چند طرف با هم ترکیب شده و ایجاد رعد و برق و باران میکنه. ما هر روز در ایران بارندگی خواهیم داشت وکل سرزمین ایران سبز و آباد و گلستان میشه. اون وقت چقدر کشاورزی و دامداری و گل پروری و زنبورداری و غیره رونق پیدا میکنه و زمین های خشک و بایر و بی رونق ایران تبدیل به بهشت میشه مثل بعضی جاهای ترکیه وحتی زیباتر.....
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به نام مردم ایران ، به کام اتباع افغانستانی.... حداقل یک چهارم یارانه های نان ایران رو جمعیت حداقل ده میلیون نفری مهاجران افغانستانی دارن استفاده میکنن، یه بخشی از نون ها رو میخورن ، یه بخشی رو هم خشک میکنن و به مرغداری ها میفروشن
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