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تابناک گزارش می‌دهد

آکسیوس: مذاکرات ایران و آمریکا در مراحل پایانی است/ سفر امروز وزیر کشور پاکستان به ایران

منابع خبری مدعی هستند مذاکرات ایران و آمریکا در مراحل پایانی قرار دارد ولی هنوز جزئیاتی در یادداشت تفاهم محل اختلاف است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۹۵
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آکسیوس: مذاکرات ایران و آمریکا در مراحل پایانی است/ سفر امروز وزیر کشور پاکستان به ایران

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه آمریکایی آکسیوس اعلام کرده، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان رئیس‌جمهور ترامپ، روز پنجشنبه به آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی سفر کردند تا با گروهی از کارشناسان فنی مشورت کنند که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند.

کاخ سفید در تلاش است تا به یک یادداشت تفاهم (MOU) با ایران دست یابد تا به جنگ پایان دهد و مذاکرات عمیق هسته‌ای را آغاز کند، و می‌خواهد در صورت شروع این مذاکرات، کارشناسان را در حالت آماده‌باش داشته باشد.

به گفته مقامات آمریکایی و منابع منطقه‌ای درگیر در میانجی‌گری، آمریکا و ایران هنوز در چندین جزییات یادداشت تفاهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

منابع آکسیوس، مذاکرات را در مراحل پایانی توصیف کردند، اما هنوز مشخص نیست که آیا در نهایت به توافق دست خواهد یافت یا خیر.

یک مقام آمریکایی گفت: «این دیدار در اوک ریج به این معنا نیست که توافقی حاصل خواهد شد، اما نشانه‌ای است که مذاکرات در مرحله بسیار جدی قرار دارد و شانس خوبی برای انجام آن وجود دارد و ما می‌خواهیم آماده باشیم.»

آکسیوس اعلام کرده روز پنجشنبه از این موضوع مطلع شده که ویتکاف سفری اعلام‌نشده به شرق تنسی داشته است. دو مقام آمریکایی بعداً تأیید کردند که او و کوشنر از تأسیسات وزارت انرژی در اوک ریج بازدید کرده‌اند.

برخی از برجسته‌ترین کارشناسان امریکایی در زمینه فرآوری اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ در آزمایشگاه ملی اوک ریج و مجتمع امنیت ملی وای-۱۲ مستقر هستند. در گذشته، مواد و تجهیزات هسته‌ای – از جمله از قزاقستان و لیبی – از طریق تنسی منتقل می‌شدند.

کاخ سفید از اظهار نظر خودداری کرد. اداره ملی امنیت هسته‌ای نیز توضیحی ارائه نداد.

دو مقام آمریکایی گفتند که به تازگی تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس تشکیل شده است تا در صورت حصول یک توافق اولیه، در مذاکرات هسته‌ای شرکت کنند. فرستادگان ایران این سفر را انجام دادند تا با اعضای این تیم دیدار کرده و در مورد آمادگی‌ها برای اجرای احتمالی یک توافق هسته‌ای بحث و تبادل نظر کنند.

ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با همتایان ایرانی خود بر سر یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت به ایران و آغاز مذاکرات در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و محدودیت‌های غنی‌سازی در آینده به توافق رسیدند.

ترامپ روز جمعه دو اصلاحیه را در متن درخواست کرد و ایرانیان گفتند که آنها نیز تغییراتی را درخواست خواهند کرد. آمریکا در انتظار پاسخ رسمی ایران است، اما منابع گفتند که اختلافات نسبتاً جزئی است.

به عنوان مثال، به گفته دو منبع مطلع از مذاکرات، ترامپ از تهران خواست تا موافقت کند که هر توافق نهایی شامل ضرب‌الاجل ۶۰ روزه برای پایان کاهش غلظت اورانیوم غنی‌شده ایران باشد، اما ایرانیان می‌خواهند این ضرب‌الاجل ۹۰ روزه باشد.

همچنین در مورد اینکه چه مقدار از میلیارد‌ها دلار دارایی مسدودشده ایران آزاد شود و چه زمانی، اختلاف نظر وجود دارد. یک مقام آمریکایی گفت که آمریکا اعلام کرده است که پس از حصول توافق نهایی و برداشتن گام‌های مشخص برای اجرای آن، وجوه را آزاد خواهد کرد. ایرانیان خواهان آزادی فوری بخشی از وجوه هستند.

مشاور رهبر معظم ایران به CNN گفت که مذاکرات بر سر وجوه مسدودشده به بن‌بست رسیده است و «توپ در زمین ترامپ است».

اگر مذاکرات به مرحله دوم پیش رود، تیم کارشناسانی که با ویتکاف و کوشنر دیدار کردند، باید طرحی برای امحای مواد هسته‌ای ایران، نحوه محدود کردن بیشتر برنامه غنی‌سازی و نحوه راستی‌آزمایی پایبندی به توافق، تهیه کنند.

مقامات آمریکایی گفتند که برخی از همان کارشناسانی که روز پنجشنبه با ویتکاف و کوشنر دیدار کردند، چند هفته قبل در فرآیند بازیابی اورانیوم غنی‌شده از ونزوئلا شرکت داشتند. این مواد، که از یک راکتور تحقیقاتی به دست آمده بود، ماه گذشته برای فرآوری به کارولینای جنوبی رسید.

برخی از کارشناسان هسته‌ای که در این جلسه شرکت کردند، پیش از جنگ، کوشنر و ویتکاف را در عمان برای مذاکرات هسته‌ای با ایران همراهی کرده بودند.

یک مقام آمریکایی گفت: «این‌ها برترین کارشناسان هسته‌ای در آمریکا هستند که می‌دانند کار‌های فنی لازم برای یک توافق با ایران چگونه انجام می‌شود.»

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که کاخ سفید از مذاکره‌کنندگان ایرانی نشانه‌های مثبتی دریافت کرده است، اما فکر می‌کنند در تهران بر سر نحوه ادامه کار، اختلافات داخلی وجود دارد.

به گزارش تابناک، گزارش آکسیوس در حالی است که منابع داخلی اعلام کرده‌اند که سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور پاکستان تا ساعاتی دیگر به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این منابع نقوی پس از پایان سفر قرقیزستان، به لاهور برگشت و قرار است از شهر لاهور عازم تهران شود.

العربیه در این زمینه اعلام کرده است که وزیر کشور پاکستان در ایران سازوکار دستیابی به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را بررسی خواهد کرد.

الحدث نیز به نقل از برخی منابع از پیشرفت در موضوع دارایی‌های بلوکه شده و تداوم اختلاف پیرامون میزان و زمان آزادسازی آن خبر داده است.

منابع الحدث ادعا کردند که ایران خواستار مذاکرات پیرامون جزئیات پرونده هسته‌ای به مدت ۳ ماه است.

این منابع مدعی شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به میانجیگران ابلاغ کرد که مذاکرات نباید بیش از ۶۰ روز طول بکشد و ایران باید سریعا پاسخ خود را ارائه دهد.

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا سید محسن رضا نقوی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
56
پاسخ
آخه این چه مذاکره اییست که کلی میرن،میان بعد تفاهم نمیشه،چی بهم میگن که توافق نمیشه؟ازهم چه انتظاری دارن که تفاهم نمیشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
سرفصل ها و موارد مذاکره زیاده زمان میبره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
همانچه را که با جنگ نتوانستند تحمیل کنند در قالب مذاکره نمایی میخواهند تحمیل کنند کلاه گشاد برجام 2
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
74
پاسخ
هیچ تفاهم و نوافقی حاصل نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
درسته، وقتی میگن به مراحل پایانی نزدیک شدن، آدم بیشتر می ترسه، نکنه بازم بمباران کنن و دربرن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
اگر هم حاصل بشود ، کاملا یکطرفه و به نفع آمریکا و اسراییل خواهد بود
ما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
11
پاسخ
پس خاله بازی ایران و آمریکا داره تموم میشه .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
2
پاسخ
همسایه خوب ماپاکستان زحمت میکشه پادرمیانی میکندتشکرازش میکنیم برااتشبس اما واما این اوافق شدنی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
6
پاسخ
جلسه ای که یه نفر میگه همه میتونن هسته ای داشته باشن به غیر کشور شما. برای چی اصلا اسمش میذارید مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
7
پاسخ
فعلا که فقط برای پاکستان خوب شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
15
پاسخ
توافق هم بشه باز بعدش حمله می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
13
پاسخ
والا چیز عجب و غریبی شده اقا توافق کنین برین‌پی کار و زندگی تون‌ماهم‌بریم‌پی کار و زندگیمون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
26
پاسخ
هیچ توافقی نمیشه فقط پدر ما ملت ایران در آمده بااین گرانی و بیکاری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
11
پاسخ
همین امشب یانکی ها حمله می کنند. حتی اگر تفاهم‌نامه هم امضا شود تنگه هرمز باز و یک سنت هم پول به ایران نمی دهندو محاصره را ممکن است کمی عقب بنشینند. هدف آوردن نفت به زیر 80 دلار است و می خواهند فرصت پیدا کنند حج عربستان و جام جهانی تمام شود. بهترین کار برای ایران اینست که با سوت جام جهانی تنگه باب المندب را ببندد و بحرین را اشغال کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دقیقا
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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