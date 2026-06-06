رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان می‌خواهند با زلنسکی درباره مذاکرات احتمالی آتی با روسیه گفت‌وگو کنند.

دیدار رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان با زلنسکی درباره روسیه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خبرگزاری "بلومبرگ" با استناد به اطلاعات منابع خبری خود، فاش کرده است که دیدار کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برای شامگاه روز یکشنبه در بریتانیا برنامه‌ریزی شده است.

طبق این اطلاعات، طرفین قرار است در این دیدار چهارجانبه مسائل مربوط به مذاکرات احتمالی کشور‌های اروپایی با روسیه را بررسی کنند. این منابع همچنین یادآور شدند که در اروپا هنوز درباره مشارکت اتحادیه اروپا در مذاکرات با مسکو و اینکه چه کسی می‌تواند نماینده این بلوک باشد، اجماع وجود ندارد.

این در حالی است که امانوئل ماکرون روز جمعه اعلام کرد که کشور‌های اروپایی به برقراری گفت‌و‌گو با روسیه درباره مسائل امنیتی و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک علاقه‌مند هستند.

رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا و کشور‌های بالکان غربی در مونته‌نگرو، به خبرنگاران گفت: «در مقطعی این اروپایی‌ها هستند که باید بر سر میز مذاکره درباره طرح صلح بنشینند. می‌خواهم به‌صراحت اعلام کنم که امنیت کل اروپا برای فرانسه از اهمیت درجه اول برخوردار است و اروپا باید در بحث‌ها درباره معماری آینده صلح و امنیت در قاره اروپا مشارکت داشته باشد.»

او همچنین تأکید کرد که پاریس همواره از مذاکرات مستقیم بین مسکو و کی‌یف حمایت کرده است.

ماکرون پیش از این نیز گفته بود که مقدمات فنی برای احتمال گفت‌وگوی او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حال انجام است. وی یادآور شده بود که این روند با هماهنگی ولودیمیر زلنسکی و شرکای اصلی اروپایی فرانسه دنبال می‌شود.