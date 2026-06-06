هافبک تیم فوتبال استقلال به دلیل پرداخت نشدن مطالبات، قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، موسی جنپو به باشگاه استقلال بابت پرداخت نشدن مطالباتش نوتیس (اخطار) ارسال کرده بود، اما پس از عدم دریافت مطالباتش با ارسال ایمیلی به باشگاه استقلال از فسخ قرارداد یک طرفه خود خبر داد.

به این ترتیب، شکایت جنپو از استقلال به فیفا و باز شدن پرونده جدید برای آبی‌پوشان دور از ذهن نخواهد بود.

جنپو در حالی با سر و صدای زیاد به استقلال پیوست که قراردادش برای فصل اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بود. این مبلغ به غیر از پول رضایت‌نامه اوست.

این بازیکن در بیشتر مسابقات روی نیمکت استقلال نشست یا با مصدومیت رو‌به‌رو بود. جنپو در ۹ بازی در لیگ برتر و ۴ دیدار در لیگ قهرمانان آسیا ۲ برای استقلال به میدان رفت و در مجموع ۲۴۲ دقیقه حضور برای آبی‌پوشان نه گلی به ثمر رساند و نه پاس گلی ثبت کرد!