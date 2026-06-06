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از تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریالی تا جوایز نقدی یک میلیارد ریالی

اعلام جزئیات طرح «شهرآسا» بانک شهر

مدیر امور توسعه بازار بانک شهر از اجرای طرح «شهرآسا» ویژه پذیرندگان و دارندگان درگاه پرداخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۷۲
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اعلام جزئیات طرح «شهرآسا» بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، رضا قنبرزاده با اشاره به حمایت‌های بانک شهر از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، به جزئیات طرح «شهرآسا» ویژه دارندگان پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به حساب بانک شهر پرداخت و بر مزایای گسترده‌ این طرح از جمله تسهیلات بانکی، تجهیزات جانبی و جوایز نقدی تأکید کرد.
قنبرزاده در تبیین جزئیات این طرح اظهار داشت: کلیه دارندگان پایانه‌های فروش یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به حساب بانک شهر می‌توانند با کسب امتیازات و شرایط لازم، از بسته‌های حمایتی متنوعی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: تمامی پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک شهر در طبقه کارآمد و معمولی می‌توانند بر اساس نوع سپرده خود (قرض‌الحسنه جاری، کوتاه‌مدت) حداکثر تا سقف ۷ برابر میانگین سپرده و ۲۵ درصد میانگین ماهیانه مبلغ تراکنش واقعی پذیرنده در دوره میانگین‌گیری با دوره معدل‌گیری ۳ تا ۶ ماه (حداقل دوره میانگین‌گیری پذیرندگان آسان‌پرداخت ۱ ماه)، حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تسهیلات دریافت کنند.
قنبرزاده همچنین افزود: کلیه پذیرندگان در طبقه کارآمد می‌توانند از تسهیلات ویژه با نرخ سود‌های ۱۰، ۱۴ و ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه بهره‌مند شوند.
مدیر امور توسعه بازار بانک شهر در ادامه به مزایای اختصاصی برای پذیرندگان شرکت آسان‌پرداخت اشاره کرد و گفت: پذیرندگان شرکت آسان‌پرداخت با حداقل ۵۰۰ عدد تراکنش و مبلغ تراکنش ۵۰ میلیارد ریال با حداقل میانگین سپرده ۱۰ میلیارد ریال در ماه، به قید قرعه تجهیزات جانبی شامل ترازو، یخچال و ... دریافت می‌کنند.
وی از اعطای جایزه‌ای متناسب با میانگین منابع سپرده برای پذیرندگان حقیقی شرکت آسان‌پرداخت خبر داد که در صورت داشتن حداقل ۴۰۰ عدد تراکنش یا مبلغ تراکنش ۵ میلیارد ریال و حداقل میانگین سپرده ۵ میلیارد ریال در ماه، به صورت شارژ در کیف پول «آپ» به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
قنبرزاده با اشاره به خدمات حمایتی دیگر افزود:پذیرندگان شرکت آسان‌پرداخت با حداقل ۴۰۰ عدد تراکنش و مبلغ تراکنش ۵ میلیارد ریال با حداقل میانگین سپرده ۵ میلیارد ریال در ماه، می‌توانند در طول اجرای طرح از خدمات مالیاتی در امور صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک، ارتقای تمکین مالیاتی و غیره توسط شرکت "تیران" به صورت رایگان بهره‌برداری کنند.
مدیر امور توسعه بازار بانک شهر در پایان با اشاره به برنامه‌های تشویقی، تصریح کرد:در پایان هر ماه، به پذیرنده برتر بانک که حداقل ۳۰۰ عدد تراکنش به مجموع مبلغ ۱۰ میلیارد ریال داشته باشد، جایزه یک میلیارد ریالی به همراه لوح تقدیر اعطا خواهد شد. همچنین در هر ماه، به قید قرعه، ۳۰ جایزه یک میلیارد ریالی بر اساس امتیازات کسب شده به پذیرندگان اعطا خواهد شد؛ به طوری که هر تراکنش ۱۰ میلیون ریالی در ماه یک امتیاز داشته و داشتن حداقل ۵۰ تراکنش برای شرکت در این قرعه‌کشی الزامی است.

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