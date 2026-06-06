ابلاغ وام مسکن برای این گروه از خانوارها
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 38116/05 مورخ 29/02/1405پیرامون ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصرههای (1) و (2) ذیل ماده (69) قانون مذکور بهمنظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال 1405، دستورالعمل اجرایی تسهیلات به 4 بانک عامل صادرات ايران، تجارت، ملت و پست بانك ابلاغ شد.
براساس این دستورالعمل، تسهيلات قرضالحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 10 ساله برای خانوادههای فاقد مسکن، خانوادههايی که از سال 1399 به بعد صاحب دو فرزند يا يک فرزند هستند و خانوادههای دو نفر (زوج و زوجه) که تاريخ وقوع عقدشان از سال 1399 به بعد است، از محل منابع سپردههای قرضالحسنه نظام بانکی پرداخت میشود.
همچنین در این دستورالعمل قید شده فاقدین مسکن شامل افراد سرپرست خانواری است که خود و افراد تحت تکفل آنان در زمان اخذ تسهيلات، فاقد زمين مسکونی يا واحد مسکونی بوده و استعلام آنها از سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانکها (سمات) و طرحهای جامع حمايتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (Temgt) یا از طریق درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه ثبت من) فاقد تسهیلات فعال بخش مسکن و فاقد مالکیت کنونی است.
مبلغ قابل پرداخت تسهيلات به متقاضيان برای خانوادههايی که از سال 1399 به بعد صاحب دو فرزند شده يا میشوند، به هر خانواده به ميزان 4,000 میلیون ریال؛ خانوادهايی که از سال 1399 به بعد صاحب یک فرزند شده يا میشوند به هر خانواده به ميزان 3,300 میلیون ریال؛ خانوادههای دو نفره (زوج و زوجه) که تاريخ وقوع عقدشان از سال 1399 به بعد، به هر خانواده به ميزان ۲,۱00 میلیون ریال است.
بانکها باید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام میکنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کنند.