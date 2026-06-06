قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۶ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۴۷،۱۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و هشتاد و نه) تومان به ۱۴۷،۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان رسید.

به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۴۷,۱۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و هشتاد و نه) تومان به ۱۴۷,۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۷۱،۳۴۴ (یکصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و چهل و چهار) تومان، به ۱۶۹،۷۶۹ (یکصد و شصت و نه هزار و هفتصد و شصت و نه) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۴۰,۰۷۸ (چهل هزار و هفتاد و هشت) تومان به ۴۰,۰۸۴ (چهل هزار و هشتاد و چهار) تومان رسید.