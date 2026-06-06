قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۶ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۴۷،۱۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و هشتاد و نه) تومان به ۱۴۷،۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۰| |
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به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۴۷,۱۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و هشتاد و نه) تومان به ۱۴۷,۲۱۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و ده) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۷۱،۳۴۴ (یکصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و چهل و چهار) تومان، به ۱۶۹،۷۶۹ (یکصد و شصت و نه هزار و هفتصد و شصت و نه) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۴۰,۰۷۸ (چهل هزار و هفتاد و هشت) تومان به ۴۰,۰۸۴ (چهل هزار و هشتاد و چهار) تومان رسید.
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