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ادعای الجزیره درباره پاسخ ایران به آمریکا

الجزیره مدعی شد که پاسخ ایران به آمریکا روی میز قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۸
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25680 بازدید
ادعای الجزیره درباره پاسخ ایران به آمریکا

الجزیره مدعی شد: پاسخ ایران روی میز [مقامات کشور] قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است:  طی چند روز گذشته، مطالعهٔ دقیق پیشنهادهای آمریکا در ایران انجام شده است.

 ایران بر مشخص شدن جزئیات دارایی‌های مسدودشده اصرار دارد، در حالی که پرونده‌های لبنان و تنگه هرمز همچنان از نقاط اختلاف در مذاکرات باقی مانده‌اند.

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