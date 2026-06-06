الجزیره مدعی شد که پاسخ ایران به آمریکا روی میز قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.

ادعای الجزیره درباره پاسخ ایران به آمریکا

الجزیره مدعی شد: پاسخ ایران روی میز [مقامات کشور] قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: طی چند روز گذشته، مطالعهٔ دقیق پیشنهادهای آمریکا در ایران انجام شده است.

ایران بر مشخص شدن جزئیات دارایی‌های مسدودشده اصرار دارد، در حالی که پرونده‌های لبنان و تنگه هرمز همچنان از نقاط اختلاف در مذاکرات باقی مانده‌اند.