ادعای الجزیره درباره پاسخ ایران به آمریکا
الجزیره مدعی شد که پاسخ ایران به آمریکا روی میز قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۸| |
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الجزیره مدعی شد: پاسخ ایران روی میز [مقامات کشور] قرار دارد و در انتظار امضا یا اصلاح است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: طی چند روز گذشته، مطالعهٔ دقیق پیشنهادهای آمریکا در ایران انجام شده است.
ایران بر مشخص شدن جزئیات داراییهای مسدودشده اصرار دارد، در حالی که پروندههای لبنان و تنگه هرمز همچنان از نقاط اختلاف در مذاکرات باقی ماندهاند.
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