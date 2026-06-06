صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش‌بس در برابر عادی‌سازی روابط با اسرائیل

این روز‌ها دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طرحی بحث‌برانگیز واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. او پیشنهاد داده توافق آتش‌بس با ایران به توافق‌نامه «ابراهیم» گره بخورد؛ به این معنا که کشور‌هایی مانند عربستان، قطر، مصر، اردن، ترکیه، پاکستان و حتی ایران به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل سوق داده شوند.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۵
| |
1867 بازدید
|
۲
آتش‌بس در برابر عادی‌سازی روابط با اسرائیل

 

به گزارش تابناک؛ این روز‌ها دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طرحی بحث‌برانگیز واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. او پیشنهاد داده توافق آتش‌بس با ایران به توافق‌نامه «ابراهیم» گره بخورد؛ به این معنا که کشور‌هایی مانند عربستان، قطر، مصر، اردن، ترکیه، پاکستان و حتی ایران به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل سوق داده شوند.

از نگاه ترامپ، این طرح می‌تواند یک «معامله بزرگ تاریخی» باشد، اما در عمل بسیاری آن را بیشتر یک مانور سیاسی و نشانه‌ای از بن‌بست واشنگتن در سیاست خاورمیانه می‌دانند.

هدف اعلامی این طرح، کاهش تنش با ایران و در عین حال گسترش روابط عادی میان اسرائیل و کشور‌های عربی عنوان شده است. با این حال، منتقدان معتقدند این رویکرد بیشتر تلاش شتاب‌زده‌ای از سوی کاخ سفید برای بازسازی نفوذ از دست‌رفته آمریکا در منطقه است.

واقعیت میدانی، اما نشان می‌دهد آمریکا درگیر تنش‌های پیچیده با ایران است و هم‌زمان جنگ غزه نیز فضای منطقه را ملتهب کرده است. در داخل آمریکا نیز افکار عمومی نسبت به سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت‌ها، از جمله دولت ترامپ، دچار خستگی و نارضایتی شده است. در چنین شرایطی، ترامپ تلاش می‌کند با احیای توافق ابراهیم، هم خود را موفق نشان دهد و هم ناکامی‌های موجود را کمرنگ کند.

با این حال، مانع اصلی در برابر این طرح، مواضع صریح کشور‌های منطقه است. پاکستان اعلام کرده تحت هیچ شرایطی حاضر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیست. عربستان نیز تأکید کرده تا زمان شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی، چنین اقدامی در دستور کار نخواهد بود.

این مواضع صرفاً سیاسی یا شعاری نیست، بلکه بازتاب حساسیت عمیق افکار عمومی جهان اسلام نسبت به مسئله فلسطین است. در شرایطی که بحران غزه همچنان ادامه دارد، بسیاری از کشور‌ها عادی‌سازی روابط با اسرائیل را غیرقابل پذیرش می‌دانند. در چنین فضایی، طرح ترامپ عملاً به فشاری سیاسی تبدیل شده که با واقعیت‌های منطقه همخوانی ندارد.

جالب‌تر اینکه در این طرح از ایران نیز خواسته شده به چنین چارچوبی بپیوندد. اما به گفته برخی تحلیلگران، از جمله «مایک باکلی»، این سناریو کاملاً غیرواقعی است. ایران با توجه به مواضع ایدئولوژیک و سیاسی خود و همچنین تنش‌های اخیر با اسرائیل و آمریکا، هیچ زمینه‌ای برای پذیرش چنین پیشنهادی ندارد.

در پس این توهم آمریکا، برخی اهداف سیاسی دیگر نیز دیده می‌شود. از جمله تلاش برای کاهش فشار اسرائیل بر دولت ترامپ و مدیریت نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نسبت به هرگونه توافق احتمالی با ایران. همچنین آمریکا امیدوار است با گسترش توافق ابراهیم، یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای به نفع خود ایجاد کند.

اما منتقدان می‌گویند چنین طرحی در عمل می‌تواند به نادیده گرفتن مسئله فلسطین منجر شود؛ موضوعی که به باور بسیاری از کشور‌های منطقه، خط قرمز اصلی در هرگونه عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.

واقعیت این است که این توافقی که ترامپ مطرح می‌کند، بیشتر شبیه یک توهم است تا یک طرح عملی. تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشده باقی بماند، بعید است هیچ کشور اسلامی به‌سادگی وارد روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل شود. راه‌حل واقعی، احترام به حقوق ملت فلسطین و توجه به حاکمیت کشور‌های منطقه است، نه ترسیم طرح‌ها و فشار‌های سیاسی از سوی آمریکا که با واقعیت‌های منطقه همخوانی ندارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش بس عادی سازی روابط توافق نامه اسراییل فلسطین
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنایت جدید اشغالگران در شهر غزه با ۲۲ شهید و زخمی
ورود هیات حماس به قاهره برای مذاکرات آتش‌‌بس
اتهامات جوزف عون و نواف سلام علیه ایران
ترامپ: رهبران ایران قوی و مغرور هستند
نبیه‌بری: توافق آتش‌بس لبنان و اسراییل تله‌گذاری است
فیدان: جنگ علیه ایران بر تمام جهان تاثیر دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
1
پاسخ
مصر و اردن و ترکیه که خیلی وقته سفارت دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
1
پاسخ
آتش بس با اسرائیل به این معنی است که اجازه به صهیونیست ها داده شود تا هر روز بزنند و بکشند و پاسخی نگیرند. مثل آتش بسی که یک سال در جنوب لبنان بود و الان در غزه است. صهیونیست ها به دنبال تصرف نیل تا فرات هستند و اگر آتش بسی هم کنند برای تجدید قوا و برنامه ریزی حملات بعدی است.نباید به آنها فرصت تجدید قوا داده شود.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا
اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mHT
tabnak.ir/005mHT