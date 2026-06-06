شاخص کل بورس در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.