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شاخص کل بورس در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۳
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2733 بازدید
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شاخص کل بورس در نخستین روز هفته

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
اگر بورس کالا بود شاخص کلش الان ۱۰۰ میلیون بود حداقل!!
حیف پول و وقت و اینترنت که خرج بورس کنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دمت گرم ادم کارگری کنه شرفش میارزد به این بورس6ساله توزیان وهیچ وقت هم درست نمیشه چون همش حقه بازی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
همش الکی هست به خاک سیاه نشوندیمون با یک تومن دو تومن این بورس درست شدنی نیست سه ساله ذوب اهن در محدوده 40تومن هست بعد اهن آلت 100برابر بعد یک ابله میاد میگه بورس 2 هفته سبز بود میره تو اصلاح نمیگه 3ماه تعطیل بوده نمیگه قیمت محصولات وتولید 100برابر شده همش حرف مفت
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