شاخص کل بورس در نخستین روز هفته
شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در نخستین روز فعالیت هفته جاری با افزایش ۲۰ هزار واحدی به تراز ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید.
گزارش خطا
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اگر بورس کالا بود شاخص کلش الان ۱۰۰ میلیون بود حداقل!!
حیف پول و وقت و اینترنت که خرج بورس کنی
حیف پول و وقت و اینترنت که خرج بورس کنی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
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