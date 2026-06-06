سفیر پاکستان: میزبان مذاکرات ایران و آمریکا خواهیم شد

سفیر پاکستان در مسکو در حاشیه اجلاس بین المللی اقتصاد در سنت پترزبورگ گفت، اسلام‌آباد همچنان آماده میانجی‌گری و میزبانی مذاکرات بین ایران و آمریکاست.

«فیصل نیاز ترمذی» سفیر پاکستان در روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت: «پاکستان همواره برای ایفای نقش به عنوان یک تسهیل‌گر و میانجی‌گر بین آمریکا و ایران آماده و در دسترس است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه خاطرنشان کرد: «این چیزی است که ما به ایرانی‌ها گفته‌ایم؛ اینکه ما همیشه در دسترس هستیم و همینطور ما به ایرانی‌ها و همچنین دوستانمان در منطقه خلیج فارس می‌گوییم که ما همسایه یکدیگر هستیم. ما باید مذاکره و گفت‌وگو داشته باشیم.»

این دیپلمات پاکستانی همچنین گفت: «از نظر من پاکستان یک کشور میزبان مورد پذیرش آمریکا و ایران است. ما معتقدیم که جنگ‌ها راه حل مشکلات جهانی نیستند، به خصوص وقتی که ۲۲ درصد از منابع انرژی جهان از طریق تنگه هرمز تامین می‌شود.»

وی در ادامه تاکید کرد: «همه اینها به طرفین درگیری بستگی دارد. هر دو طرف با پاکستان راحت هستند. نکته مهم این است که وقتی جهان بسیار نزدیک به تشدید درگیری بود، پاکستان توانست آتش‌بس برقرار کند و آن را چندین بار تمدید کند. جنگ راه حل مشکلات منطقه‌ای نیست. همه ما جغرافیای مشترکی داریم. ما تاریخ مشترکی داریم. بنابراین پاکستان همیشه طرف صلح، ثبات و گفت‌وگو خواهد بود، نه جنگ، درگیری و هرج و مرج.»

سفیر پاکستان در مسکو در ادامه افزود، اسلام‌آباد همواره با روسیه در ارتباط با بحران ایران از جمله در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل در تماس بوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: «ما دائما با فدراسیون روسیه، چه در مسکو، چه در اسلام‌آباد و چه در نیویورک، در تماس هستیم. پاکستان عضو غیردائم شورای امنیت است، بنابراین هیات ما و نماینده دائم ما در نیویورک دائما با همتای خود در شورای امنیت در تماس است.»

سفیر پاکستان در مسکو افزود: «اگر الگوی رای‌گیری پاکستان در شورای امنیت را دیده باشید، این موضوع چیزهای زیادی در مورد سطح تفاهم و گفت‌وگوهای جاری بین دو کشور می‌گوید.»