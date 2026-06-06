صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جهانی غذا در اوج ۳ ساله ماند

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز جمعه اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مه نسبت به سطح بازبینی شده در آوریل کاهش یافت، اما همچنان نزدیک به بالاترین حد خود در سه سال گذشته باقی ماند.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۱۳
| |
463 بازدید
قیمت جهانی غذا در اوج ۳ ساله ماند

شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات در سبدی از کالاهای غذایی معامله‌ شده در سطح جهان را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه مه به طور متوسط ‌۱۳۰.۸ واحد بود که ۰.۲ درصد در مقایسه با سطح ۱۳۱ بازبینی شده برای آوریل، ‌کمتر بود، اما نسبت به ماه مه سال گذشته، ۲.۹ درصد افزایش داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با وجود بازبینی نزولی جزئی داده‌های آوریل، این شاخص نزدیک به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ ماند، اما همچنان ۱۸.۴ درصد کمتر از اوج مشاهده شده در مارس ۲۰۲۲، یک ماه پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین است.

قیمت غلات در ماه میلادی گذشته، بیش از ۲.۶ درصد افزایش یافت و قیمت گندم برای چهارمین ماه متوالی به دلیل چشم‌انداز برداشت صادراتی کمتر، از جمله در آمریکا و افزایش هزینه‌های سوخت و کود مرتبط با جنگ تحمیلی علیه ایران، افزایش یافت. همچنین فائو اعلام کرد که قیمت ذرت با تقاضای واردات بیشتر و عرضه محدودتر در برزیل و آمریکا، حمایت شده است.

در مقابل، قیمت روغن نباتی در ماه مه نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد کاهش یافت که اولین کاهش ماهانه در سال جاری بود، زیرا کاهش قیمت روغن پالم و سویا، افزایش قیمت روغن کلزا و آفتابگردان را تحت الشعاع قرار داد. پس از پنج ماه متوالی افزایش، قیمت‌های بین‌المللی روغن پالم کاهش یافت که منعکس کننده انتظارات از تقاضای واردات جهانی ضعیف‌تر و عدم قطعیت در بازارهای نفت خام است.

قیمت روغن نباتی به طور متوسط ‌هنوز بیش از ۲۰ درصد بالاتر ماه مه سال گذشته بود، زیرا افزایش هزینه‌های انرژی پس از مختل شدن ترانزیت تنگه هرمز به دلیل تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، تقاضا برای سوخت‌های زیستی ساخته شده با استفاده از مواد آلی را افزایش داد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت شکر در ماه مه نسبت به ماه قبل، ۷.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵.۱ واحد رسید، اما ۱۳.۱ درصد کمتر از سطح ماه مه سال گذشته باقی ماند. این افزایش عمدتا ناشی از نگرانی‌ها نسبت به پیش‌بینی کاهش عرضه جهانی شکر در ماه‌های آینده بود.

در گزارش جداگانه‌ای از عرضه غلات، فائو پیش‌بینی کرد که تولید غلات جهان از جمله برنج آسیاب‌ شده در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، به میزان ۲ درصد کاهش یابد و به ۲.۹۸ میلیارد تن برسد. این نهاد سازمان ملل پیش‌بینی کرد تولید تمام غلات اصلی کاهش یابد، البته برای بسیاری از آنها از سطوح رکورد زده شده در سال ۲۰۲۵ کمتر خواهد بود، و بیشترین کاهش سالانه بر حسب درصد برای گندم و کمترین آن برای ذرت و جو پیش‌بینی می‌شود.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فائو قیمت مواد غذایی هزینه قیمت گندم قیمت روغن مواد غذایی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جهانی مواد غذایی رنگ پریده‌تر از قبل
قیمت مواد غذایی در جهان گران شد
هشدار فائو درباره قیمت جهانی مواد غذایی
دومینوی کاهش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی
قیمت جهانی مواد غذایی گران شد
گزارش فائو از کاهش قیمت مواد غذایی در جهان
هشدار سازمان ملل نسبت به بروز «طوفان گرسنگی»
مردم با افزایش قیمت مواد غذایی از حجم خریدهای خود کم کنند
فائو: صادرات مواد غذایی نباید مشمول مالیات شود
فائو: قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی
قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین رکورد ۱۰ ساله رسید
گرانی جهانی مواد غذایی رکورد ۱۰ ساله زد
افزایش ۲۸ درصدی قیمت جهانی غذا
کاهش قیمت جهانی مواد غذایی رکورد زد
فائو: قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت
قیمت غذا به بالاترین سطح ۶ ساله رسید
پیش بینی فائو از گرانی مواد غذایی در جهان
گرانی جهانی مواد غذایی رکورد زد
فائو: مواد غذایی در سال ۲۰۲۰ گران‌تر شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل
تماس تلفنی عراقچی با مقامات انگلیس، ترکیه و پاکستان
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mH7
tabnak.ir/005mH7