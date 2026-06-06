قیمت جهانی غذا در اوج ۳ ساله ماند

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز جمعه اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مه نسبت به سطح بازبینی شده در آوریل کاهش یافت، اما همچنان نزدیک به بالاترین حد خود در سه سال گذشته باقی ماند.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات در سبدی از کالاهای غذایی معامله‌ شده در سطح جهان را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه مه به طور متوسط ‌۱۳۰.۸ واحد بود که ۰.۲ درصد در مقایسه با سطح ۱۳۱ بازبینی شده برای آوریل، ‌کمتر بود، اما نسبت به ماه مه سال گذشته، ۲.۹ درصد افزایش داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با وجود بازبینی نزولی جزئی داده‌های آوریل، این شاخص نزدیک به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ ماند، اما همچنان ۱۸.۴ درصد کمتر از اوج مشاهده شده در مارس ۲۰۲۲، یک ماه پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین است.

قیمت غلات در ماه میلادی گذشته، بیش از ۲.۶ درصد افزایش یافت و قیمت گندم برای چهارمین ماه متوالی به دلیل چشم‌انداز برداشت صادراتی کمتر، از جمله در آمریکا و افزایش هزینه‌های سوخت و کود مرتبط با جنگ تحمیلی علیه ایران، افزایش یافت. همچنین فائو اعلام کرد که قیمت ذرت با تقاضای واردات بیشتر و عرضه محدودتر در برزیل و آمریکا، حمایت شده است.

در مقابل، قیمت روغن نباتی در ماه مه نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد کاهش یافت که اولین کاهش ماهانه در سال جاری بود، زیرا کاهش قیمت روغن پالم و سویا، افزایش قیمت روغن کلزا و آفتابگردان را تحت الشعاع قرار داد. پس از پنج ماه متوالی افزایش، قیمت‌های بین‌المللی روغن پالم کاهش یافت که منعکس کننده انتظارات از تقاضای واردات جهانی ضعیف‌تر و عدم قطعیت در بازارهای نفت خام است.

قیمت روغن نباتی به طور متوسط ‌هنوز بیش از ۲۰ درصد بالاتر ماه مه سال گذشته بود، زیرا افزایش هزینه‌های انرژی پس از مختل شدن ترانزیت تنگه هرمز به دلیل تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، تقاضا برای سوخت‌های زیستی ساخته شده با استفاده از مواد آلی را افزایش داد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت شکر در ماه مه نسبت به ماه قبل، ۷.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵.۱ واحد رسید، اما ۱۳.۱ درصد کمتر از سطح ماه مه سال گذشته باقی ماند. این افزایش عمدتا ناشی از نگرانی‌ها نسبت به پیش‌بینی کاهش عرضه جهانی شکر در ماه‌های آینده بود.

در گزارش جداگانه‌ای از عرضه غلات، فائو پیش‌بینی کرد که تولید غلات جهان از جمله برنج آسیاب‌ شده در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، به میزان ۲ درصد کاهش یابد و به ۲.۹۸ میلیارد تن برسد. این نهاد سازمان ملل پیش‌بینی کرد تولید تمام غلات اصلی کاهش یابد، البته برای بسیاری از آنها از سطوح رکورد زده شده در سال ۲۰۲۵ کمتر خواهد بود، و بیشترین کاهش سالانه بر حسب درصد برای گندم و کمترین آن برای ذرت و جو پیش‌بینی می‌شود.

