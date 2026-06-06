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هشدار هواشناسی برای ۶ استان

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای ۶ استان واقع در نوار شمالی کشور، همچنین ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۸
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هشدار هواشناسی برای ۶ استان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز (شنبه) در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، ورزش باد شدید و در مناطق مستعد تگرگ رخ می‌دهد.

این شرایط فردا (یکشنبه) در برخی مناطق شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غربی و روز دوشنبه در نوار شمالی کشور تداوم خواهد داشت.

امروز آسمان تهران صاف در بعد از ظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۲ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

طی سه روز آینده در ارتفاعات واقع در جنوب سیستان و بلوچستان و شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

امروز در نواحی شرقی کشور، در برخی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

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