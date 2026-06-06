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مذاکرات دستمان را بازتر کرده؛ باید حمله کنیم

تصوری شکل گرفته که مذاکرات سیاسی باعث بسته شدن دست میدان‌داران نظامی شده است. حال این که ماجرا تقریبا برعکس است.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۷
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مذاکرات دستمان را بازتر کرده؛ باید حمله کنیم

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ مذاکره‌کنندگان کنونی که خود از فرماندهان میدانی در طول جنگ بودند، نیازمند جدیت عرصه نظامی در خلیج فارس هستند. آن ها باید برای مذاکرات خود ابزار و اهرم قوی داشته باشند.

مهم ترین ابزار هم تنگه هرمز است. حال اگر دشمن بخواهد تنگه را باز کند و نیروهای نظامی ما برخورد و شلیک نداشته باشند، مذاکره کننده درباره چه چیزی باید مذاکره کند؟ البته این به معنای معامله بر سر تنگه نیست؛ چراکه نظم قبلی دیگر تمام شده و مسئله مذاکره‌کنندگان ایران صرفا تعداد تردد به اندازه قبل اما با قواعد ایرانی خواهد بود. پس ضربه به دشمن، بخشی از مسئله مذاکره است.

اما مذاکره‌کنندگان نیازمند شلیک به محاصره دریایی هم هستند تا موفقیت مذاکرات بیشتر بشود؛ چراکه وقتی محاصره پابرجاست، دشمن آن را پای میز به عنوان یک کارت مورد استفاده قرار می‌دهد. پس باید این امتیاز را از دشمن گرفت. این همان کاری است که در چند روز گذشته دو بار تکرار شده. یعنی کشتی ما وارد محیط تنگه شده، آمریکایی‌ها حمله کردند، ما پاسخ دادیم، آن ها حمله کردند و ما حمله متقابل کردیم. پس قرار بر این است که محاصره شکسته شود و محاصره نه با مذاکره که با شلیک شکسته می‌شود.

اما شاهد ما براین که مذاکره‌کنندگان موافق و مشوق شلیک میدان هستند، چیست؟ همین فرایند ذکر شده در هفته گذشته. وقتی ایران به طرف مقابل حمله موشکی سنگین می‌کند، اوست که عقب می‌کشد و حمله متقابلی نمی‌کند. یعنی او شروع می‌کند اما ما تمام می‌کنیم و او مجبور به کوتاه آمدن می‌شود.

اگر مذاکرات دست نظامیان را بسته بود، اصلا حملات موشکی با این سطح بالا انجام نمی‌شد و قبل از آن متوقف می‌شد. اما این آمریکایی‌ها هستند که به نظامیان خود گفته‌اند که تنش را از سطح مشخصی بالاتر نبرند. یعنی مذاکرات اتفاقا دست آمریکا را در سطح مشخصی از تنش بسته است. البته ممکن است این قاعده در آینده نقض شود اما مسئله این است که کسی از تیم مذاکره‌کننده در حال حاضر مانع پاسخ گرم به دشمن نیست. اتفاقا مشوق این اتفاق است تا بتواند پای میز مذاکره به دشمن فشار بیشتری وارد کند. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
1
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
3
پاسخ
فکر نکنم!چیزی که مشخصه آنها منتظر بهانه برای شروع مجدد هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تو عملا با حرفت آمریکا رو تحقیر کردی . کشوری که بی بهانه به شرق و غرب عالم می تازد وقتی برای حمله به ایران دنبال بهانه باشد یعنی ، یا ایران ابرقدرت یا اون ابرقدرت نیست . انتخابش با خودت .
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