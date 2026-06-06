انتقاد روزنامه ایران به سخنرانان تجمعات شبانه
مدیر مسئول روزنامهی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیهها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۳| |
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به گزارش تابناک؛ مدیر مسئول روزنامهی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیهها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۴
مردمان افراط و تفریط هستیم . این را هم بگویید که در ایام جنگ صدا از دیوار در آمد اما از اصلاح طلبها هرگز .
این بهتر نیست اول به رییس جمهور تذکر دهید که تهدید به ابر تورم می کند و هفته ای چند بار قهر و تهدید به استعفا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
لین تجمعات داره تبدیل میشه به قدرت نمایی یک گروهگ ،امنیت ملی کشور داره چکار میکنه!!!،چرا کشور داره انسجامش رو از دست میده!!اوضاع خوب نیست،خودمون رو باز با این چیزها گول نزنیم
امثال ثابتی و رسایی و نقدعلی و غضنفری و دوستانشان، فقط و فقط بفکر منافع خودشان هستند و چاره ای ندارند که با شبکه خودشان دایما به جناب قالیباف و پزشکیان و عراقچی و دیگر دلسوزان، تهمت و افترا بزنند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خودتون دور هم جمع شدید، خودتون میگید خودتون هم میخندید، به قول خسرو شکیبایی خودشون خودشون رو میگیرند، خودشون ریش گرو میذارند خودشون رو آزاد میکنند.
حالا شما آقای صالحی نمیخواد نگران اختلاف بین مردم میدان بشی، اونا اختلافی ندارن
کمی از سود مدیریت مدیران دولتی بگو، وزرای کار نابلد، رئیس بانک مرکزی ابر تورمی....
کمی از سود مدیریت مدیران دولتی بگو، وزرای کار نابلد، رئیس بانک مرکزی ابر تورمی....
اگردرتجمعات چنین نقدها وافشاگریهایی یی صورت نگیرد،ومنتقدین مانند دوران برجام،مورد هجمه قراربگیرند بااین تیم بازمانده ازدوران برجام،برجام دیگری برکشورتحمیل خواهدشد.
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