انتقاد روزنامه‌ ایران به سخنرانان تجمعات شبانه

مدیر مسئول روزنامه‌ی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیه‌ها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.

به گزارش تابناک؛ مدیر مسئول روزنامه‌ی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیه‌ها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.