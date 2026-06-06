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انتقاد روزنامه‌ ایران به سخنرانان تجمعات شبانه

مدیر مسئول روزنامه‌ی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیه‌ها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۳
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3311 بازدید
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۱۴

به گزارش تابناک؛ مدیر مسئول روزنامه‌ی ایران در دولت شهید رئیسی نسبت به بی توجهی برخی سخنرانان تجمعات شبانه به توصیه‌ها و تاکیدات رهبری، انتقاد کرد.

انتقاد روزنامه‌ ایران به سخنرانان تجمعات شبانه

انتقاد روزنامه‌ ایران به سخنرانان تجمعات شبانه

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دولت رئیسی تجمعات تجمعات شبانه روزنامه ایران انتقادات سخنرانان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
21
9
پاسخ
مردمان افراط و تفریط هستیم . این را هم بگویید که در ایام جنگ صدا از دیوار در آمد اما از اصلاح طلبها هرگز .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
27
8
پاسخ
این بهتر نیست اول به رییس جمهور تذکر دهید که تهدید به ابر تورم می کند و هفته ای چند بار قهر و تهدید به استعفا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
هفته‌ای چند بار تهدید به لستعفاء؟! لطفا چندتا از تهدید به استعفای رئیس جمهوری را همراه با تاریخ و منبع خبر اعلام کن تا من هم بشمارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
30
پاسخ
لین تجمعات داره تبدیل میشه به قدرت نمایی یک گروهگ ،امنیت ملی کشور داره چکار میکنه!!!،چرا کشور داره انسجامش رو از دست میده!!اوضاع خوب نیست،خودمون رو باز با این چیزها گول نزنیم
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
14
پاسخ
مثل قاسمیان...
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
25
پاسخ
امثال ثابتی و رسایی و نقدعلی و غضنفری و دوستانشان، فقط و فقط بفکر منافع خودشان هستند و چاره ای ندارند که با شبکه خودشان دایما به جناب قالیباف و پزشکیان و عراقچی و دیگر دلسوزان، تهمت و افترا بزنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کسی که منتقد دولت هست به فکر منافع خودش نیست..کسی که به فکر منافعش هست در برابر خطا یا سکوت میکنه یا توجیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دوست عزیز! مسیر مجلسی (نمیگم نماینده) شدن اینها را بدون تعصب بررسی کن تا حقیقت را دریابی! البته درک مفهوم انتقاد و منتقد خیلی راهگشاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
15
پاسخ
خودتون دور هم جمع شدید، خودتون میگید خودتون هم میخندید، به قول خسرو شکیبایی خودشون خودشون رو میگیرند، خودشون ریش گرو میذارند خودشون رو آزاد میکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
15
6
پاسخ
حالا شما آقای صالحی نمیخواد نگران اختلاف بین مردم میدان بشی، اونا اختلافی ندارن
کمی از سود مدیریت مدیران دولتی بگو، وزرای کار نابلد، رئیس بانک مرکزی ابر تورمی....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
6
پاسخ
سکوت کنن همه چیز بدین بره در مذاکرات جهاد تبیین باید داشت
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
4
پاسخ
اگردرتجمعات چنین نقدها وافشاگریهایی یی صورت نگیرد،ومنتقدین مانند دوران برجام،مورد هجمه قراربگیرند بااین تیم بازمانده ازدوران برجام،برجام دیگری برکشورتحمیل خواهدشد.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
3
پاسخ
متاسفم برای این رسانه باصطلاح ملی !!! بنظرم تجمعات شبانه باید طبق دستور اخیر رهبری مدیریت شود تا وفاق ملی مورد نظر ریاست محترم جمهوری در ایران عزیز ، کاملاً لمس شود .
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