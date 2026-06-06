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ایران، پایگاه هوایی آمریکا در قطر را فلج کرد

بر اساس گزارش مجله «ایر‌اند اسپیس فورسز»، موشک‌های ایران در هفته‌های نخست جنگ ۲۰۲۶ میان آمریکا و ایران، مرکز عملیات هوایی ترکیبی (CAOC) در پایگاه هوایی العدید قطر را به‌شدت هدف قرار دادند و این مرکز را عملاً غیرقابل استفاده کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۲
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ایران، پایگاه هوایی آمریکا در قطر را فلج کرد

به گزارش تابناک؛ مجله «ایر اند اسپیس فورسز» اعلام کرد که موشک‌های ایران در هفته‌های نخست جنگ ۲۰۲۶ میان آمریکا و ایران، مرکز عملیات هوایی ترکیبی (CAOC) در پایگاه هوایی العدید قطر را به‌شدت هدف قرار دادند و این مرکز را عملاً غیرقابل استفاده کردند.

در این باره باید گفت؛ مرکز عملیات هوایی ترکیبی یا CAOC در واقع اتاق فرماندهی و هماهنگی عملیات هوایی ارتش آمریکا در منطقه به شمار می‌رود؛ مرکزی که مأموریت هدایت جنگنده‌ها، پهپادها، سوخت‌رسان‌ها، هواپیماهای شناسایی و مدیریت عملیات هوایی در خاورمیانه را بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین مراکز فرماندهی نیروی هوایی آمریکا محسوب می‌شود.

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