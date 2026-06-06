برخی تحلیلگران بازار معتقدند صنعت ربات‌های انسان‌نمای چین به «لحظه طلوع» خود رسیده و در حال حرکت از پیشرفت‌های فناورانه به سمت تجاری‌سازی در مقیاس گسترده است.

شرکت‌های رباتیک چین شاهد رونق قابل توجهی در ورود به بازار سرمایه هستند. شرکت «یونیتری رباتیکس» تولیدکننده ربات‌های انسان‌نمای چینی، روز دوشنبه از کمیته پذیرش بورس اوراق بهادار شانگهای برای عرضه اولیه سهام برنامه‌ریزی‌شده خود در بازار STAR تاییدیه دریافت کرد. این روند تنها 73 روز از زمان پذیرش درخواست تا تایید نهایی طول کشید و به نمونه‌ای برجسته از حمایت بازار سرمایه چین از نوآوری‌های فناوری پیشرفته در سال جاری تبدیل شد. البته این موضوع یک مورد استثنایی نیست.

داده‌ها نشان می‌دهد که در میان شرکت‌هایی که اکنون در صف ورود به بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ قرار دارند، 46 شرکت مرتبط با حوزه رباتیک هستند که بیش از 10 درصد کل متقاضیان را تشکیل می‌دهند. ورود گسترده شرکت‌های رباتیک چینی به بازار سرمایه، تحولی بسیار مهم به شمار می‌رود.

برخی تحلیلگران بازار معتقدند صنعت ربات‌های انسان‌نمای چین به «لحظه طلوع» خود رسیده و در حال حرکت از پیشرفت‌های فناورانه به سمت تجاری‌سازی در مقیاس گسترده است.

ربات‌های انسان‌نمای چینی، از اجرای رقص یانگکو و چرخاندن دستمال گرفته تا نمایش هنرهای رزمی، از آزمایشگاه خارج شده‌اند و در دو پخش متوالی جشنواره بهاره گالا در برابر صدها میلیون بیننده قرار گرفته‌اند؛ اتفاقی که یونیتری رباتیکس را به نامی شناخته‌شده تبدیل کرد. این بار نیز عبور سریع یونیتری رباتیکس از روند پذیرش بازار STAR سه سیگنال روشن ارسال کرده است.

نخست، چین در رقابت جهانی هوش تجسم‌یافته به جایگاه پیشتاز رسیده است. رشد سریع صنعت ربات‌های انسان‌نمای چین کاملاً مشهود و ملموس است. چین اکنون بیش از 140 تولیدکننده ربات انسان‌نما دارد و میزان عرضه سالانه آنها به 14 هزار و 400 دستگاه رسیده است. از هر 10 ربات انسان‌نمای تولیدشده در جهان، 8 ربات ساخت چین هستند.

دوم، این روند نشان‌دهنده عزم جدی بازار سرمایه برای حمایت از خوداتکایی و تقویت توان فناورانه است. افزایش تعداد شرکت‌های رباتیک که وارد بازار سرمایه می‌شوند، بیانگر هماهنگی موثر میان برنامه‌ریزی کلان ملی و حمایت هدفمند سیاست‌های صنعتی است. مفهوم «هوش تجسم‌یافته» نخستین بار در سال 2025 در گزارش کار دولت چین مطرح شد و چارچوب پانزدهمین برنامه پنج‌ساله 2026 تا 2030 نیز راهبردی آینده‌نگر برای صنایع آینده ترسیم کرده که در آن، هوش تجسم‌یافته به عنوان محرک جدید رشد اقتصادی معرفی شده است. تایید سریع عرضه اولیه سهام یونیتری رباتیکس، توان رو‌به‌رشد بازار سرمایه چین در حمایت از شرکت‌های نوآور را برجسته می‌کند و به شرکت‌های دارای فناوری‌های کلیدی اجازه می‌دهد به‌موقع از فرصت‌های تجاری‌سازی بهره ببرند.

این روند معیاری برای کل صنعت تعیین می‌کند و پیام روشنی دارد: شرکت‌های فناوری که بر نوآوری‌های بنیادین تمرکز کرده و به موفقیت تجاری برسند، از حمایت قوی بازار سرمایه برخوردار خواهند شد.

سوم، یک چرخه مثبت میان «سرمایه صبور» و بازار سرمایه در حال شکل‌گیری است. شرکت‌های رباتیک به دلیل هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه و دوره‌های طولانی توسعه محصول شناخته می‌شوند و برای عبور از نوسانات بازار، دستیابی به پیشرفت‌های فناورانه و ایجاد شتاب صنعتی، به حمایت مالی گسترده و بلندمدت نیاز دارند.

در سطح جهانی، سرمایه‌ها با اشتیاقی بی‌سابقه به سمت بخش رباتیک سرازیر شده‌اند و این روند در کنار رشد سریع شرکت‌های رباتیک چینی، پویایی متقابلی ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه و توسعه توان صنعتی، روند انتقال هوش تجسم‌یافته از تحقیقات آزمایشگاهی به کاربردهای گسترده و تجاری‌سازی را سرعت خواهد بخشید.

مؤسسه مالی «مورگان استنلی» نیز اخیراً در گزارشی اعلام کرد که وضعیت فعلی صنعت ربات‌های انسان‌نمای چین شباهت زیادی به دوران آغاز رشد خودروهای برقی در یک دهه گذشته دارد. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که ربات‌های انسان‌نما می‌توانند طی 5 تا 10 سال آینده به یکی از محرک‌های اصلی صادرات ماشین‌آلات چین تبدیل شوند.

صنعت رباتیک چین که از حمایت بازارهای سرمایه و نظم ناشی از مقررات استاندارد برخوردار است، اکنون در موقعیت مناسبی قرار دارد تا موتور محرک بزرگ بعدی توسعه «نیروهای مولد کیفی جدید» را ایجاد کند.