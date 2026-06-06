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حمله آمریکا به سیریک و جزیرۀ قشم

فوری: پاسخ آتشین سپاه به پایگاه‌های آمریکایی

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار گرفتن دو پایگاه هوایی آمریکا به نام‌های علی‌السالم کویت و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۷۹
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11415 بازدید
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فوری: پاسخ آتشین سپاه به پایگاه‌های آمریکایی

بامداد امروز شنبه سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه ای از هدف قرار دادن پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد. 

به گزارش تابناک؛ این حملات در واکنش به حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم صورت گرفته است.

پیش از آن نیروهای سپاه یک کشتی که بدون اجازه قصد خروج از تنگه هرمز داشته را هدف حمله قرار داده و متوقف کرده اند.

 آمریکا نیز با زدن 4 پهپاد سپاه که به سمت تنگه در حرمت بودند، به یک پایگاه راداری ایران حمله کرده است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله القاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورها متخلف به عقب برگشتند.

به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا به نام‌های علی‌السالم کویت و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.

به دشمن متجاوز و کودک‌کش اخطار می کنیم در صورت تکرار این شرارت ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
18
پاسخ
زنده باد نیروی نظامی قدرتمند ایران بزرگ .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
15
پاسخ
خدا قوت...شجاعتتان قابل تحسین هست..نباید در مقابل این یانکی های مستبد کوتاه اومد..
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
8
پاسخ
دمشون گرم
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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