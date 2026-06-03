عکس: دیدار عضو دفتر رهبر شهید با خانواده شهیدان اسحاقی
مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.
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به گزارش تابناک، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.
سرلشکر جمشید اسحاقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه با دخترشان، داماد و سه نوه خود در حمله آمریکایی صهیونیستی به منزلشان در روز هفتم فروردین، به شهادت رسیدند.
پویش «اول خانواده شهدا» به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، با هدف دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا شکل گرفته است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: «مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.»
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