عکس: دیدار عضو دفتر رهبر شهید با خانواده شهیدان اسحاقی

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه‌ با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

به گزارش تابناک، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه‌ با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

سرلشکر جمشید اسحاقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه با دخترشان، داماد و سه نوه خود در حمله آمریکایی صهیونیستی به منزلشان در روز هفتم فروردین، به شهادت رسیدند.

پویش «اول خانواده شهدا» به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: «مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.»