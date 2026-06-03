صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: دیدار عضو دفتر رهبر شهید با خانواده شهیدان اسحاقی

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه‌ با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۷۱
| |
1821 بازدید

عکس: دیدار عضو دفتر رهبر شهید با خانواده شهیدان اسحاقی

به گزارش تابناک، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ دوم سورانی جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح همراه با جمعی از اصحاب و اهالی رسانه‌ با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

سرلشکر جمشید اسحاقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه با دخترشان، داماد و سه نوه خود در حمله آمریکایی صهیونیستی به منزلشان در روز هفتم فروردین، به شهادت رسیدند.

پویش «اول خانواده شهدا» به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: «مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی فضائلی دفتر رهبر انقلاب خانواده شهید شهادت جنگ حمله نظامی
عکس: تصویر همسر شهیده رهبر انقلاب در منزل پدری
عکس: خواهر هیتلر در بازداشت آمریکایی ها
چرا نبیه بری مهم است؟ / راز ۴۰ سال ماندگاری در قدرت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعضای بدن شهید علی براتی در اصفهان اهدا شد
عکس: دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با خانواده شهیدان دره باغی و نصیرزاده
بیانیه خانواده شهدا در حمایت از انتخاب مجلس خبرگان
تنها بازمانده خانواده شهید دهقان، به خانواده شهیدش پیوست 
دیدار اعضای دفتر رهبری با خانواده شهید نکوئی
نمایش شهری تصاویر خانواده‌های شهید جنگ ۱۲ روزه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۸۷ نظر)
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۵ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۴ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۴۵ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005mBb
tabnak.ir/005mBb