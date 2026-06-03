حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای درباره ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره بیمارستان دولتی «تبنین» واقع در جنوب لبنان اعلام کرد دشمن به دروغ‌ها و تحریک ملت لبنان ادامه می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعی می کند با پوشش سیاسی و رسانه ای، بر تجاوزات مکرر خود در بیمارستان ها، کادر پزشکی و مراکز بهداشتی و امدادرسانی سرپوش بگذارد.

در ادامه بیانیه آمده است: ادعاهای مختلف دشمن، تهدیدی برای بیمارستان های لبنانی به ویژه نهادهای پزشکی پس از حمله به اطراف بیمارستان جبل عامل محسوب می شود.

حزب الله تاکید کرد: دشمن با ادعاهایش می خواهد دامنه اهداف خود برای هدف قراردادن زیرساخت ها، مراکز بهداشتی و حیاتی را گسترش دهد تا از این طریق به مردم لبنان فشار بیاورد.

در این بیانیه همچنین آمده است: این دروغ ها این حقیقت را تغییر نمی دهد که دشمن اسراییلی متجاوز و تفرقه افکن است.

حزب الله تاکید کرد مقاومت به دفاع از اراضی لبنانی ادامه می دهد و به دشمن خسارت های سنگینی وارد خواهد کرد و به اقدامات خصمانه و اشتباهش پاسخ می دهد.

در پایان بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شد تا مسئولیت خود را برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیست‌ها علیه مراکز بهداشتی لبنان بر عهده بگیرد.