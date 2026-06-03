صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حزب‌الله به ادعاهای رژیم اشغالگر درباره یک بیمارستان

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای درباره ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره بیمارستان دولتی «تبنین» واقع در جنوب لبنان اعلام کرد دشمن به دروغ‌ها و تحریک ملت لبنان ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۴
| |
243 بازدید
واکنش حزب‌الله به ادعاهای رژیم اشغالگر درباره یک بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعی می کند با پوشش سیاسی و رسانه ای، بر تجاوزات مکرر خود در بیمارستان ها، کادر پزشکی و مراکز بهداشتی و امدادرسانی سرپوش بگذارد.

در ادامه بیانیه آمده است: ادعاهای مختلف دشمن، تهدیدی برای بیمارستان های لبنانی به ویژه نهادهای پزشکی پس از حمله به اطراف بیمارستان جبل عامل محسوب می شود.

حزب الله تاکید کرد: دشمن با ادعاهایش می خواهد دامنه اهداف خود برای هدف قراردادن زیرساخت ها، مراکز بهداشتی و حیاتی را گسترش دهد تا از این طریق به مردم لبنان فشار بیاورد.

در این بیانیه همچنین آمده است: این دروغ ها این حقیقت را تغییر نمی دهد که دشمن اسراییلی متجاوز  و تفرقه افکن است.

حزب الله تاکید کرد مقاومت به دفاع از اراضی لبنانی ادامه می دهد و به دشمن خسارت های سنگینی وارد خواهد کرد و به اقدامات خصمانه و اشتباهش پاسخ می دهد.

در پایان بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شد تا مسئولیت خود را برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیست‌ها علیه مراکز بهداشتی لبنان بر عهده بگیرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان حزب الله لبنان اسرائیل بیمارستان پزشکان کادر درمان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معترضان خطاب به روبیو وزیر امورخارجه آمریکا: لعنت بر اسرائیل!
ریزپرنده‌های حزب الله در شورای امنیت سازمان ملل!
نتانیاهو: با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافق هستم
آیا بیروت، ماشه انفجار اسرائیل خواهد بود؟!
هشدار قاطع ایران، مانع حمله اسرائیل به بیروت شد
لحظات حمله موشکی حزب الله به کریات‌شمونا
هشدار قاطع حزب الله درباره حمله به ضاحیه و بیروت
جنگ لبنان و ایران با پیروزی هر دو کشور به پایان می‌رسد
ابوعبیده: خیانت به خون فرماندهان شهید بر ما حرام است
بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل
سی‌ان‌ان: نتانیاهو در ایران، غزه و لبنان پیروز نشد
آمار حمله رژیم صهیونیستی به مراکز و تجهیزات درمانی
حمله رژیم صهیونیستی به مرکز بیروت با 22 شهید و 117 زخمی/ ترور «صندوقچه اسرار» حزب الله شکست خورد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005mBU
tabnak.ir/005mBU