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واکنش سخنگوی سپاه به تخریب فرودگاه کویت

سخنگوی سپاه گفت: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده که موفق به رهگیری موشک‌های ایرانی نشده بود و به این مکان برخورد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۱
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واکنش سخنگوی سپاه به تخریب فرودگاه کویت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تخریب فرودگاه کویت گفت: بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است.

وی افزود: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده‌اند.

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