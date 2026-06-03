تصمیم نهایی پرسپولیس درباره سروش رفیعی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با پایان یافتن رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر، قرارداد سروش رفیعی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس نیز به اتمام رسید.

قرارداد رفیعی با نیمه کاره ماندن مسابقات لیگ برتر به پایان رسید و حالا در شرایطی بازیکن آزاد محسوب می‌شود که هنوز خبری از مذاکره برای تمدید قرارداد او منتشر نشده است.

گفته می‌شود مسئولان باشگاه پرسپولیس تمایلی برای ادامه کار با هافبک ۳۶ ساله خود ندارند.

سروش رفیعی در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، به بهانه حضور در کنار خانواده از کشور خارج شد و حتی با آغاز دور جدید تمرینات پرسپولیس پس از اعلام آتش‌بس هم حاضر نشد از کانادا به ایران برگردد!