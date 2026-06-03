صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم نهایی پرسپولیس درباره سروش رفیعی

قرارداد بازیکن با‌تجربه پرسپولیس که همیشه درباره او شایعات زیادی مطرح بود با این تیم تمدید نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۵۹
| |
746 بازدید
تصمیم نهایی پرسپولیس درباره سروش رفیعی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با پایان یافتن رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر، قرارداد سروش رفیعی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس نیز به اتمام رسید.

قرارداد رفیعی با نیمه کاره ماندن مسابقات لیگ برتر به پایان رسید و حالا در شرایطی بازیکن آزاد محسوب می‌شود که هنوز خبری از مذاکره برای تمدید قرارداد او منتشر نشده است.

گفته می‌شود مسئولان باشگاه پرسپولیس تمایلی برای ادامه کار با هافبک ۳۶ ساله خود ندارند.

سروش رفیعی در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، به بهانه حضور در کنار خانواده از کشور خارج شد و حتی با آغاز دور جدید تمرینات پرسپولیس پس از اعلام آتش‌بس هم حاضر نشد از کانادا به ایران برگردد!

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جریمه سروش رفیعی و میلاد محمدی
وضعیت سروش رفیعی در پرسپولیس مشخص شد
اولین واکنش پرسپولیس به شایعه لیست مازاد
پزشک پرسپولیس اخراج شد!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005mBP
tabnak.ir/005mBP